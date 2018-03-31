Trafik Kazası

GİRNE’DE TRAFİK KAZASI… 2 KİŞİ YARALANDI… ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Girne’de bu sabah meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Araç sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, kaza, saat 07:00 sıralarında, Girne'de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde gerçekleşti.

88 promil alkollü içki tesiri altındaki Osman Çağlar Yıldırım’ın (E-23) yönetimindeki 01 UN 585 plakalı araç, süratli ve dikkatsiz sürüşle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun solunda bulunan bir ağaca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Tuğçe Sözer (K-24) Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların ilkyardım tedavilerinin ardından Osman Çağlar Yıldırım, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde kontrol altına alınırken; Tuğçe Sözer ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sözer, boynunda kırık teşhisi ile tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.