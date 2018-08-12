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Trafik kazası: 2 yaralı

Trafik kazası: 2 yaralı

12 Ağustos 2018 Pazar 14:06
Trafik kazası: 2 yaralı

Gazimağusa- Lefkoşa anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 15.30 sıralarında Gazimağusa – Lefkoşa istikametine doğru HS 017 plakalı aracı ile seyreden Onur Temizkalp (E-28), sağ şeritten sol şeride geçerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine araç, yolun solundan bankete düşerek, takla attı ve tavanı üzerinde durdu.

Araçta yolcu olarak bulunan Nesrin Temizkalp (K-25) ve Rüzgar Temizkalp (11 aylık) kazada hafif yaralandı.

Polis, Nesrin Temizkalp ve Rüzgar Temizkalp’in, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde kontrol altına alındığını bildirdi.

 

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Son Güncelleme: 12.08.2018 17:13
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