Trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Trafik Kazası
29.6.2018 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa -Gazimağusa Anayolu üzeri 41- 42 'inci km'leri arasında, Cemile Allahkerim (K-43), yönetimindeki LZ 865 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Düzova'da petrol istasyonu önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refuje çarpıp takla atarak karşı şeride geçmiştir. kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip müşahede altında alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.