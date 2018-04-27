Trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

MHA..
Serdarlı - Gönendere anayolunda meydana gelen kazada 60 yaşındaki Hasan Maraşlı yaşamını yitirdi. 57 yaşındaki İbrahim Çevik ve 24 yaşındaki Eyüp Yegin ise yaralandı.
Kaza, Atıf Sunar’ın (E-38) JZ 139 plakalı salon aracıyla virajda direksiyon hâkimiyetini kaybederek, yolun sağ tarafında geçmesi sonucunda karşı yönden gelen Görneç sakini Hasan Maraşlı yönetimindeki EF 528 plakalı salon araç ile çarpışması sonucu meydana geldi.
Kaza sonrasında, Atıf sunar tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
(MHA)