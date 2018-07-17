Trafik kazası: 1 ağır yaralı

16.07.2018 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr.Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyreden Necati ŞAHİN (E-49), yönetimindeki LT 460 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan Yakın Doğu Bulvarı kavşağına geldiğinde Yakın Doğu Bulvarına dönüşe geçmesi sonucu, o esnada sol şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyreden Ali HEKİMOĞLU (E-53) yönetimindeki akülü bisiklet ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan bisiklet sürücüsü Ali HEKİMOĞLU kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
17 Temmuz 2018 Salı 12:10