Trafik kazası: 1 ağır yaralı

16.07.2018 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr.Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyreden Necati ŞAHİN (E-49), yönetimindeki LT 460 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan Yakın Doğu Bulvarı kavşağına geldiğinde Yakın Doğu Bulvarına dönüşe geçmesi sonucu, o esnada sol şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyreden Ali HEKİMOĞLU (E-53) yönetimindeki akülü bisiklet ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan bisiklet sürücüsü Ali HEKİMOĞLU kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.