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Trafik kazalarında geçen hafta 19 kişi yaralandı

KKTC’de geçen hafta meydana gelen 71 trafik kazası 19 kişi yaralandı.

Trafik kazalarında geçen hafta 19 kişi yaralandı

KKTC’de geçen hafta meydana gelen 71 trafik kazası 19 kişi yaralandı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 07:50
Trafik kazalarında geçen hafta 19 kişi yaralandı

KKTC’de geçen hafta meydana gelen 71 trafik kazası 19 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 21 – 27 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen 71 kazanın 14’ü yaralanmayla, 57’si de hasarla sonuçlanırken, yaralanmayla neticelenen kazalarda 19 kişi yaralandı.

Trafik kazalarının 18’i süratli araç kullanmak, 16’sı kavşakta durmamak, 16’sı yakın takip, 13’ü dikkatsiz sürüş yapmak ve 8’i diğer etkenlerden meydana geldi.

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Toplam hasar miktarı 478 bin 500 TL olan kazaların 29’u Lefkoşa, 19’u Gazimağusa, 18’u Girne, 3’ü  Güzelyurt ve 2’si İskele’de oldu.

21 – 27 Mayıs 2018 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7 bin 75 araç sürücüsü kontrol edildi ve sürücülerinin 742’siyle ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 144’ü süratli araç kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 19’u dikkatsiz sürüş yapmak, 46’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 17’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 22’si alkollü araç kullanmak, 178’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 38’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 15’i muayenesiz araç kullanmak, 27’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 8’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 12’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 3’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 3’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i emniyet kemersiz araç kullanmak ve 199’u diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Son Güncelleme: 28.05.2018 11:43
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