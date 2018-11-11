Trafik kavgasından 6 kişi tutuklandı

Girne’de Mavi Kordon Sokak üzerinde, bu sabah saat 03.00 sıralarında trafik konusunda aralarında çıkan tartışma sonrası B.K (E-27), A.A (E-20), S.A (E-23), M.S (E-21), M.K (E-19) ve H.A (E-18) tasarruflarında kanunsuz olarak taşıdıkları yaralayıcı aletlerle (sopa), Erkan Hayırlı ve Mikail Özdoğa’ya saldırdı.



Polis açıklamasına göre, Hayırlı ve Özdoğa’yı darp ettikten sonra adı edilenlere ait iki Iphone7 cep telefonunun ekranının ve Özdoğa’nın da burun kemiğinin kırılmasına sebep olan zanlılar polis tarafından tutuklandı.



