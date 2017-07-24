KKTC’de topluma hizmet verecek, trafikte hayat kurtaracak ve ciddi yaralanmaları önleyecek trafik güvenliği sistemi oluşturulmasını sağlamak üzere, 7 milletvekili ve trafik ve ulaştırma mühendisliği alanlarında uzman 3 kişiden oluşan “Trafik Güveliği Komitesi” 7’nci toplantısına basın mensuplarını da davet etti.

TÖRE: “EN MÜKEMMELİNİ YAPACAĞIZ DİYE BİR İDDİAMIZ YOK. EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

ÇELER: “BİZ, BU İŞİN KÖPRÜSÜ OLACAĞIZ”

CANDAN: “BU SÜREÇTE UZMANLARDAN DA YARARLANARAK YOL GÖSTERİCİ OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

ÖZGÜR: “SİSTEMATİK ÇALIŞMANIN MEYVELERİNİ ALABİLECEĞİMİZ FİNANSMAN VE ALT YAPIYA SAHİBİZ. BU YIL TRAFİK İÇİN BÜTÇEYE KONAN 100 MİLYON TL’YE YAKIN FİNANSMANIN YÜZDE 20’Sİ KULLANILABİLDİ”

UZMANLAR: “HEPİMİZİN DEĞİŞİM İNANCIYLA ÇALIŞMASI GEREK… KOMİTE ÇALIŞMALARI SÜRERKEN YOL KULLANICILARININ TRAFİK KURALLARINA HASSASİYETLE UYMASI, BİRBİRLERİNİN HAKLARINI GÖZETİR VE KORUR ŞEKİLDE HAREKET ETMESİ GEREKMEKTEDİR”

KKTC’de topluma hizmet verecek, trafikte hayat kurtaracak ve ciddi yaralanmaları önleyecek trafik güvenliği sistemi oluşturulmasını sağlamak üzere, 7 milletvekili ve trafik ve ulaştırma mühendisliği alanlarında uzman 3 kişiden oluşan “Trafik Güveliği Komitesi” 7’nci toplantısına basın mensuplarını da davet etti.

Komite üyeleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi, sunum yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konuşmalarda, komitenin noktasal çözümlerden önce, topluma hizmet edecek trafik güvenliği sisteminin oluşturulması için çaba sarf ettiği, bunun ilk basamağını durum tespitinin oluşturduğu kaydedildi.

Komite bugün saat 10.45’te Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da UBP Milletvekili Zorlu Töre başkanlığında toplandı. Toplantıya Komite Başkan Vekili, TDP Milletvekili Zeki Çeler, komite üyeleri UBP milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu, CTP milletvekili Armağan Candan ile Birikim Özgür katıldı. Üyelerden DP milletvekili Hüseyin Avkıran Alanlı, Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy, yurt dışı görevinde olduğundan toplantıya katılamadı.

Teknik alt komitede yer alan ve çalışmalarını gönüllü sürdüren 3 üyeden Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi, DAÜ Trafik Eğitimi ve Araştırma Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet M. Kunt, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Bilişim Sistemleri Mühendisliği Öğretim Üyesi, trafik güvenliği araştırmacısı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sevay toplantıda hazır bulundu. 3’üncü üye profesyonel lisanslı trafik ve ulaştırma mühendisi Taner Aksu’nun yurt dışında olduğu belirtildi.

Uzmanların komitenin çalışmalarıyla ilgili sunumlarına geçilmeden önce komite üyesi milletvekilleri kısa birer konuşma yaptı.

TÖRE: “KOMİTE OLARAK EN MÜKEMMELİNİ YAPACAĞIZ DİYE BİR İDDİAMIZ YOK. EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

İlk sözü alan Komite Başkanı Töre, Meclis’te oluşturulan Trafik Güvenliği Komitesi’nin yaklaşık 1,5 ay önce çalışmalarına başladığını kaydederek, toplantılar yaptıklarını, ilgili kurum ve kuruluşlara davetler de gönderdiklerini söyledi.

Trafik Güvenliği Komitesi’nin hedefi ve çalışmalarıyla ilgili yol haritası çizdiklerini ve bununla ilgili basını da bilgilendirme ihtiyacı hissettiklerini belirten Töre, komitedeki herkesin konuya hassasiyetle yaklaştığını dile getirdi.

Töre, Trafik Güvenliği Komitesi komite bünyesinde teknik bir komite de oluşturulduğunu ifade ederek, buradaki 3 üyenin alanlarında profesyonel olduğunu vurguladı.

Komite olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını da kaydeden Töre, “En mükemmelini yapacağız diye bir iddiamız yok. En iyisini yapmaya çalışacağız. Çünkü trafik güvenliği açısından ciddi sıkıntılar, şikâyetler var. Kazalara sebep veren unsurlar var. Bunları peşinen kabul ediyoruz. Trafik güvenliği konusunda yetersizlikler var” dedi.

Töre, Meclis’in 4 Mayıs’ta “Trafik güvenliği” gündemi ile UBP, CTP, DP, TDP ve bazı bağımsız milletvekillerinin birlikte sunduğu önergeyle ilk kez olağanüstü toplandığını, Trafik Güvenliği Komisyonu’nun kurulmasına Meclis’in 29 Mayıs tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildiğini anımsattı. Töre, konuşmasının devamında komiteyle ilgili teknik bilgiler de verdi.

ÇELER: “BİZ BU İŞİN KÖPRÜSÜ OLACAĞIZ”

Komite Başkan Vekili, TDP milletvekili Zeki Çeler, Trafik Güveliği Komitesi’nin vizyonunun Meclis bünyesinde kurulan diğer komitelerden farklı olduğunu kaydetti.

Trafik güvenliği konusunda trafik güvenliği master plan hazırlanması yönündeki hedefe de işaret eden Çeler, “Biz milletvekilleri bu konunun uzmanı değiliz. Biz, bu işin köprüsü olacak, alt komitedeki uzmanların var olan trafik krizinin aşılabilmesi için analizlerle hazırlayacakları kısa, orta ve uzun vadeli, düşük, orta ve yüksek maliyetli çözüm önerilerini yürütmeye sunacağız. Bu noktada basına toplumu bilgilendirmede, iktidara bu konudaki sorumluluğunu hatırlatmada büyük görev düşecek” dedi.

Çeler, komitenin şu an trafikteki can güvenliği ile ilgili topluma sunacağı en önemli çözüm önerisinin “var olan trafik kurallarına uyulması” olacağını söyledi.

CANDAN: “UZMANLARDAN DA YARARLANARAK YOL GÖSTERİCİ OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

CTP milletvekili Armağan Candan, ülkedeki en önemli, can alıcı ve can yakıcı sorunların başında trafiğin de bulunduğunu söyleyerek, “Trafik hepimizi aynı derecede, hiç ayırmadan etkileyen bir konu” dedi.

Candan, Meclis olarak trafik güvenliğine özel olarak dikkat çekme, bu alanda ülkede hangi noktalarda aksaklık yaşandığını belirleme, kurumlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin güçlenmesini sağlama, yürütmeye yardımcı olma gibi hedeflerine işaret etti.

Candan, “Trafiğin ülkede bir sorun olmaktan çıkarılıp, insanların güvenli şekilde seyahat edebileceği, toplum olarak bu bilinci yerleştirmemize yardımcı olacak neler yapılabilir, eğitim sisteminden medyanın tutumuna kadar ülkedeki kara delikleri nasıl kapatabiliriz, bunlara eğilmeye, uzmanlardan da yararlanarak yol gösterici olmaya çalışacağız” diye konuştu.

Avrupa Birliği yasa çalışmalarını yürüten vekillerden biri olduğunu da anımsatan Candan, yılladır AB çalışmaları kapsamında sürdürülen tüzük çalışmaları olduğunu, bir kısmının geçtiğimiz aylarda tamamlandığını, bunların Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Yasası çerçevesinde Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini söyledi.

Candan, bunların uygulanabilmesi için komitenin sürekli ses vereceğini belirtti.

ÖZGÜR: “SİSTEMATİK ÇALIŞMANIN MEYVELERİNİ ALABİLECEĞİMİZ FİNANSMAN VE ALT YAPIYA SAHİBİZ”

Komite üyesi, CTP milletvekili Birikim Özgür, trafiğin kanayan yara, can yakan bir sorun olduğunu ifade ederek, “Bunun aşılması için sistematik çalışmalar yürütülmesi gerek. Sanırım bugüne kadar bu çalışmaların hayata geçirilmemiş olması da, değer verdiğimiz canların yitirilmesine sebebiyet vermekte” dedi.

2013 önce trafik güvenliğiyle ilgili ülkede bir mekanizma oluşturulamadığını ifade eden Özgür, 2013 seçimi sonrasında bu mekanizmanın oluşması için atılan adımlara değindi.

Özgür, 2014’te ilgili birimlerin tek çatıda toplanması için gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirildiğini ve Trafik Dairesi’nin kurulduğunu hatırlattı.

Trafik güvenliğine ilişkin yapılması gerekenlerin 7 başlık altında hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, bu noktada ciddi bir eksiklik oluştuğunu kaydeden Özgür, şöyle konuştu:

“Bu eksikliğin giderilmesi için uzmanların desteğine ihtiyaç var. Belki ilgili bakanlık çatısı altında gerekli çalışma başlatılamadı ama biz yürütmenin eksikliklerini örten değil, yürütmenin eksikliklerini siyasi niyet gütmeden deşifre etmek ve bunları ortadan kaldırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu teknik bir meseledir. İşin boyutları var. Yaklaşım itibarıyla günübirlik çıkışlarla, anlık bir takım önerilerle bu sorunun çözülemeyeceği açıktır. O nedenle sistematik çalışma ve süreç gerektiren bir noktadır.”

“YIL ORTASINA GELDİK, KAYNAĞIN YÜZDE 20’Sİ KULLANILABİLDİ”

Bunun insan kaynağı kadar finans da gerektiren bir süreç olduğunu söyleyen Özgür, “Sistematik çalışmanın meyvelerini alabileceğimiz finansman alt yapıya sahibiz. Geçtiğimiz yıl trafikte yol, bakım onarım ve yeni yol yapımı için bütçeye konan kaynakların çok önemli bir kısmı kullanılmadı. Bu yıl da 100 milyon TL’ye yakın kullanabilecek finansman kaynağı varken yılın ortasına geldik, bu kaynağın yüzde 20’si kullanılabildi” şeklinde konuştu.

Eski bir Maliye Bakanı olarak verimli çalışmalar yürütülürse finansmanla ilgili bir sıkıntıyla karşı karşıya kalınacağını öngörmediğini kaydeden Özgür, “Ortaya kapasite koymak ve yoğun çalışmak önemli” dedi.

Özgür, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nı, bakanlık müsteşarını ve Trafik Dairesi Müdürü’nü komitenin çalışmalara aktif şekilde katılmaya davet ettiklerini belirterek, daveti bir kez daha yinelediklerini söyledi.

“KAZA DEĞİL ÇARPIŞMA...”

Konuşmaların ardından teknik komiteden Mehmet Kunt ve Hüseyin Sevay sunum yaptı.

Sunumda, trafik güvenliğinin sağlanmasında, dünyada 7E olarak bilinen “denetim (enforcement) mühendislik (engineering), eğitim (education), acil hizmetler (emergency response services), açığa çıkarma (exposure) değerlendirme (evaluation), teşvik (encouragement)” başlıkları anlatıldı.

“KADER DEĞİL”

Trafikte ölümlerin, ciddi yaralanmaların ve sakatlıkların meydana geldiği olayların basında “kaza” değil “çarpışma” olarak ifade edilmesi gerektiğini de aktaran uzmanlar, “Kaza önlenemez ama çarpışma önlenebilir. Kaza denildiğinde, hem yapılabilecek hem de suçlu yokmuş gibi bir algı oluşuyor. Kadermiş gibi. Oysa, yaşananlar kaderimiz değil” dedi.

Konuşmalarda, komitenin noktasal çözümlerden önce, topluma hizmet edecek trafik güvenliği sisteminin oluşturulması için çaba sarf ettiği, bunun ilk basamağını durum tespitinin oluşturduğu kaydedildi.

“HEPİMİZİN DEĞİŞİM İNANCIYLA ÇALIŞMASI GEREK”

Ayrıca KKTC tarihinde ilk kez trafik güvenliği için bilimsel bir durum tespit çalışması başlatıldığı, çalışmanın tamamlanması için belirli bir süreye ihtiyaç olduğu, gerçek bir trafik güvenliği sistemine kavuşulmasının da mümkün olduğu vurgulandı.

“Hepimizin değişim inancıyla çalışması gerek” vurgusunda bulunulan sunumda, “Komite çalışmaları sürerken yol kullanıcılarının trafik kurallarına hassasiyetle uyması, birbirlerinin haklarını gözetir ve korur şekilde hareket etmesi gerekmektedir” denildi.