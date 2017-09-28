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28 Eylül 2017 Perşembe 11:56

Trafik Eğitim Parkı 2017-2018 Yeni Öğretim Yılına Başladı

Trafik Eğitim Parkı’nda 2017-2018 öğretim yılının ilk dersi Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu, Dikmen İlkokulu ve Yenierenköy İlkokulu öğrencileriyle başladı.

Trafik Eğitim Parkı 2017-2018 Yeni Öğretim Yılına Başladı
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 Trafik Eğitim Parkı’nda 2017-2018 öğretim yılının ilk dersi Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu, Dikmen İlkokulu ve Yenierenköy İlkokulu öğrencileriyle başladı.

Trafikte "bilinçli ve birbirine saygılı yaya, yolcu ve sürücüler" yetiştirmek amacıyla 2010 Yılı Ekim ayından bu yana, “Kuzey Kıbrıs Turkcell Trafik Eğitim Parkı”nda eğitimler verilmeye devam ediyor.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nden yapılan açıklamaya göre,  sekizinci eğitim yılına giren Trafik Eğitim Parkı’nda, 2015-2016 öğretim yılında 5322 öğrenciye,  2016-2017 öğretim yılında ise 5950 öğrenciye Trafik eğitimi verildi. Ayrıca 2016-2017 yılında da toplam 143 yetişkine eğitim verildi.

AVCI: “ÖRNEK TESİS, GURUR DUYUYORUZ”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Dr. Mehmet Zeki Avcı, “ülkede örnek gösterilebilecek ve gurur duyulacak” bir Trafik Eğitim Parkı’na sahip olduklarını belirterek, “Trafik kazalarının önlenmesi ve ölümlerin azalabilmesi için trafik güvenliği ve yol güvenliğinde Eğitim, Altyapı, Denetim ve Acil Kurtarma en üst düzeye çıkarılmalıdır. Trafikte eğitim çalışmalarının önemli bir adımı bu parktan geçmektedir” dedi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, bu yılki hedeflerinin ise 7 bin öğrenci olduğunu belirtti.

Avcı, parkta okul öncesi çocuklara, ilkokul öğrencilerine, engelli öğrencilere pratik ve teorik olmak üzere iki aşamalı trafik eğitimleri, yetişkinlere yönelik de güvenli sürüş teorik eğitimleri verildiğini kaydetti.

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