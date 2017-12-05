Trafik canavarları yollarda

Hemeh hemen her gün kazaların olduğu ülkemizde bir türlü akıllanmıyoruz.

Trafikte sürücü hatalarını içeren videolarda aslında ne kadr çok trafik canavarı olan kişilerin olduğunu göreceksiniz.









Mağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı’nda seyreden tıra taşıyabileceğinden fazla yük konulunca koskoca tırın dorsesi yan yattı, trafikte tehlike saçtı.

dün saat 15:00 sıralarında hem de trafiğin yoğun olduğu bir saatte duyarlı vatandaşlar tarafından çekilerek ulaştırıldı.

Peki şu şoförün yaptığına bakın. Ters yönden girerek aracın yarısı yol içerisinde hızla ilerliyor. Bunlar ölüme davetiye...