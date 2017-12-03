Trafik Bir Can Daha Aldı

Polisten verilen bilgiye göre, Döne Sonbaş (K-44), 23 Aralık’ta yönetimindeki FN 440 plakalı salon araçla, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde seyrederken karşı şeride geçerek karşı istikametten gelen traktörün sağ arka tekerleğine çarpması sonucu yaralanmış, yoğun bakım servisine kaldırılmıştı.
Polisten verilen bilgiye göre, Döne Sonbaş (K-44), 23 Aralık’ta yönetimindeki FN 440 plakalı salon araçla, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde seyrederken karşı şeride geçerek karşı istikametten gelen traktörün sağ arka tekerleğine çarpması sonucu yaralanmış, yoğun bakım servisine kaldırılmıştı.