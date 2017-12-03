Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Aralık 2017 Pazar 08:36

Trafik Bir Can Daha Aldı

Trafik Bir Can Daha Aldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Dörtyol’da 23 Kasım’da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 44 yaşındaki Döne Sonbaş, tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, Döne Sonbaş (K-44), 23 Aralık’ta yönetimindeki FN 440 plakalı salon araçla, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde seyrederken karşı şeride geçerek karşı istikametten gelen traktörün sağ arka tekerleğine çarpması sonucu yaralanmış, yoğun bakım servisine kaldırılmıştı.







Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiner'in Ölüm Sebebi Açıklandı Çiner'in Ölüm Sebebi Açıklandı
Ani Ölüm Ani Ölüm
KKTC ENGELLİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ, KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ GENEL MÜDÜRÜ BENTER'İ ZİYARET ETTİ KKTC ENGELLİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ, KIBRIS VAKIFLAR...
Ölümle Dans! Ölümle Dans!
KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ “DERNEĞİ KURTARMA YAŞATMA KAMPANYASI” NA DESTEK ÇAĞRISI YAPTI KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ “DERNEĞİ KURTARMA...
Akıncı'dan Spehar'a Mektup Akıncı'dan Spehar'a Mektup
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Çiner'in Ölüm Sebebi Açıklandı

Haberi Oku