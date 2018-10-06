Trafik bir can daha aldı

23 YAŞINDAKİ MAHSUN ANLI KENDİ KULLANDIĞI ARAÇLA YOLDAN ÇIKIP DEVRİLİNCE KAZA YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Gazimağusa'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, 23 yaşındaki Mahsun Anlı hayatını kaybetti.
Kaza, Anlı'nın kullandığı aracın yoldan çıkıp tarlada devrilmesi sonucu meydana geldi.
Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, saat 00.10'da Gazimağusa'da Kanlıdere Sokak'ta seyreden Gazimağusa'da sakin Mahsun Anlı (E-23) yönetimindeki KD 247 plakalı salon araç, dikkatsizlik sonucu yolun solundan çıkıp boş tarla içinde sağ yana devrildi.
Kazada sürücü Mahsun Anlı kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Bu kazayla birlikte KKTC'de 2018'de trafikte ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.