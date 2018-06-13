Trafik bir can daha aldı

PAZAR GÜNÜ MOTOSİKLET KAZASINDA AĞIR YARALANAN YAZGIM KARAKURT HAYATINI KAYBETTİ
Girne-Alsancak çevre yolunda pazar günü motosikletiyle seyrederken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 28 yaşındaki Yazgım Karakurt, bugün 03.30’da hayatını kaybetti.
Kaza pazar günü saat 03.30 sıralarında Girne-Alsancak çevre yolunun 6 ile 7’nci kilometreleri arasında meydana gelmiş ve Karakurt, Alsancak istikametine seyrettiği sırada sağa meyilli virajda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek banket dışındaki duvara çarpmıştı.
Ağır yaralı olarak önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, oradan da YDÜ Hastanesi’ne kaldırılan Karakurt, yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.