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Trafik bir can daha aldı

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Trafik bir can daha aldı

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13 Haziran 2018 Çarşamba 08:52
Trafik bir can daha aldı

PAZAR GÜNÜ MOTOSİKLET KAZASINDA AĞIR YARALANAN YAZGIM KARAKURT HAYATINI KAYBETTİ

Girne-Alsancak çevre yolunda pazar günü motosikletiyle seyrederken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 28 yaşındaki Yazgım Karakurt, bugün 03.30’da hayatını kaybetti. 
 

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Polisten verilen bilgiye göre, Karakurt, tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde kurtarılamadı. 
 

Kaza pazar günü saat 03.30 sıralarında Girne-Alsancak çevre yolunun 6 ile 7’nci kilometreleri arasında meydana gelmiş ve Karakurt, Alsancak istikametine seyrettiği sırada sağa meyilli virajda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek banket dışındaki duvara çarpmıştı.
 

Ağır yaralı olarak önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, oradan da YDÜ Hastanesi’ne kaldırılan Karakurt, yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.
 

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Son Güncelleme: 13.06.2018 08:55
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