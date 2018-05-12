Trafik bir can daha aldı

Gaziköy - Ercan Anayolu’nda bu sabah saat 07.45’te meydana gelen trafik kazasında 36 yaşındaki Meryem Çakır yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gaziköy - Ercan Anayolu 1-2 km'leri arasında, Gazikoy'de sakin Meryem Çakır (K-36), yönetimindeki HB 676 plakalı araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, aracın yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametinden gelmekte olan Ahmet Özbey (E-28) yönetimindeki ED 596 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu HB 676 plakalı araç sürücüsü Meryem Çakır olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan ED 596 plakalı araç sürücüsü Ahmet Özbey Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.