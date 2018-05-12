Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101852
ALTIN
182.922
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8427
EURO
5.1310
Trafik bir can daha aldı
Son Dakika
ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI
KKTC’de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!
175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı
Firariyi Güney'e kaçırdılar
FİRARİYİ GÜNEY'E KAÇIRDILAR
Cinsel saldırı soruşturması sürüyor
CİNSEL SALDIRI SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner256
Flaş Haber
Trafik bir can daha aldı
Kapat

Trafik bir can daha aldı

Gaziköy - Ercan Anayolu’nda bu sabah saat 07.45’te meydana gelen trafik kazasında 36 yaşındaki Meryem Çakır yaşamını yitirdi.

Trafik bir can daha aldı

Gaziköy - Ercan Anayolu’nda bu sabah saat 07.45’te meydana gelen trafik kazasında 36 yaşındaki Meryem Çakır yaşamını yitirdi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 06:34
Trafik bir can daha aldı

Gaziköy - Ercan Anayolu’nda bu sabah saat 07.45’te meydana gelen trafik kazasında 36 yaşındaki Meryem Çakır yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gaziköy - Ercan Anayolu 1-2 km'leri arasında, Gazikoy'de sakin Meryem Çakır (K-36), yönetimindeki HB 676 plakalı araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, aracın yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametinden gelmekte olan Ahmet Özbey (E-28) yönetimindeki ED 596 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu HB 676 plakalı araç sürücüsü Meryem Çakır olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan ED 596 plakalı araç sürücüsü Ahmet Özbey Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Son Güncelleme: 12.05.2018 09:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazasında hayatını kaybeden üç gencin isimleri Akdoğan’da parkta yaşatılacak
Trafik kazasında hayatını kaybeden üç gencin isimleri Akdoğan’da parkta yaşatılacak
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Anneler Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Anneler Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
KKTC’de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!
KKTC’de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!
Vakıflar Bankası eski yönetim kurulu başkanı vefat etti
Vakıflar Bankası eski yönetim kurulu başkanı vefat etti
Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın 2’ncisini düzenlediği “Özgür Eller 2” adlı eğitim semineri Hidden Garden’da yapılacak
Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın 2’ncisini düzenlediği “Özgür Eller 2” adlı eğitim semineri Hidden Garden’da yapılacak
"Erhürman: “Resmin, Heykelin Dili Yoktur. Kimliği de Yoktur”
"Erhürman: “Resmin, Heykelin Dili Yoktur. Kimliği de Yoktur”
Eroğlu: “Serdar Denktaş ile hep uyumlu çalıştık”
Eroğlu: “Serdar Denktaş ile hep uyumlu çalıştık”
Erhürman: “Edebiyatla ilgilenmemiş bir insanın düşünme yeteneğinden şüphe ederim”
Erhürman: “Edebiyatla ilgilenmemiş bir insanın düşünme yeteneğinden şüphe ederim”
Özyiğit, Engelliler Federasyonu Heyetini Kabul Etti
Özyiğit, Engelliler Federasyonu Heyetini Kabul Etti
Meral Akıncı: “Üreten kadının özgüveni yükselir”
Meral Akıncı: “Üreten kadının özgüveni yükselir”

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim