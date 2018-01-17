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Trafik Bir Can Daha Aldı

Trafik Bir Can Daha Aldı

17 Ocak 2018 Çarşamba 09:24
Trafik Bir Can Daha Aldı
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DÜN GECE TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN RAHMANOV YAŞAMINI YİTİRDİ

Cihangir ile yonca kavşağı arasındaki yolda dün gece meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 30 yaşındaki Yazgeldi Rahmanov, yaşamını yitirdi. 

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, saat 20.00 sıralarında yaşanan kazada ağır yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılan Rahmanov’un, bugün saat 02.40 sıralarında hayatını kaybettiği bildirildi. 

Polis açıklamasında, kazanın, Vadili'de sakin 26 yaşındaki Hasan Anıt’ın yönetimindeki FE 220 plakalı aracın, sürücünün “dikkatsiz” sürüşü sonucu, yolun solunda ışıksız bisikletiyle seyreden Düzova'da sakin Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Yazgeldi Rahmanov’a (E) çarpmasıyla gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, kazanın ardından araç sürücüsü Hasan Anıt’ın tutuklandığı kaydedildi.

Son Güncelleme: 17.01.2018 10:30
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