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Trafiğe kapalı çevre yolunda kaza…

Yapımı devam ettiği için trafiğe kapalı olan Lefkoşa çevre yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında, 36 yaşındaki KamelAlsafadi yaralandı.

Trafiğe kapalı çevre yolunda kaza…

Yapımı devam ettiği için trafiğe kapalı olan Lefkoşa çevre yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında, 36 yaşındaki KamelAlsafadi yaralandı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 09:41
Trafiğe kapalı çevre yolunda kaza…

“AŞIRI SÜRAT VE DİKKATSİZLİK SONUCU”TOPRAK SETE ÇARPIP HAVALANAN ARAÇ, TAVANI ÜZERİNE DEVRİLDİ… SÜRÜCÜ KAMEL ALSAFADİ YARALANDI
 

Yapımı devam ettiği için trafiğe kapalı olan Lefkoşa çevre yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında, 36 yaşındaki Kamel Alsafadi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, Lefkoşa çevre yolunda saat 09.30’daki kazada HG 091 plakalı aracıyla seyreden KamelAlsafadi,aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu şantiye civarında, yolun sonundaki sete çarptı.

Çarpma sonucu havalanan araç, tavanı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan KamelAlsafadi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
 

Son Güncelleme: 10.05.2018 13:29
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