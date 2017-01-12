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12 Ocak 2017 Perşembe 20:35

TRAFİĞE BİR KURBAN DAHA!

TRAFİĞE BİR KURBAN DAHA!
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Trafik cana doymuyor

Lefkoşa’da bu akşam meydana gelen trafik kazasında 39 yaşındaki Hasan Ertan yaşamını yitirdi. Kaza, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Hasan Ertan yönetimindeki FU 459 plakalı van araç doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Doktoroğlu Mağazası önünde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve orta refüje çarpıp karşı şeride geçerek yan kısmı üzerine devrilmesiyle meydana geldi. Kaza sonucu ağır yaralanan 39 yaşındaki Hasan Ertan, ambulansla ile hastaneye kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdi.






Kaynak: Yenidüzen



 
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