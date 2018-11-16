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Trabzon’da KKTC'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle resepsiyon

Trabzon’da KKTC'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle resepsiyon

16 Kasım 2018 Cuma 07:58
Trabzon’da KKTC'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle resepsiyon

TRABZON BAŞKONSOLOSU ZALİHE ERDEN: "BİZİM ARADIĞIMIZ ÇÖZÜM ADA'DAKİ GERÇEKLERİ GÖZARDI ETMEYEN VE İKİ EGEMEN HALKIN YENİ BİR ORTAKLIKLA SÜRDÜRÜLEBİLECEĞİ KALICI VE ONURLU BİR ÇÖZÜMDÜR. ÇÖZÜMSÜZLÜĞE SEBEP OLAN TARAF OLMADIĞIMIZ GİBİ SONSUZA KADAR DA KURBANI VE MAĞDURU OLMAYACAĞIZ"
 

KKTC’nin 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

KKTC Trabzon Başkonsolosu Zalihe Erden, bir otelde düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, kuruluş yıldönümü kutlamalarının Trabzon'da ilk kez düzenlediğini, bundan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

KKTC'nin, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinin en anlamlı eseri olduğunu dile getiren Erden, "Kıbrıslı Türkler üzerindeki izolasyonlar devam ederken Avrupa Birliği, ekonomik modelimizi de olumsuz yönde etkileyen kısıtlamaların sona erdirilmesi yönünde vermiş olduğu taahhütleri yerine getirmemiş, Avrupa Birliği üyeliğinin aleyhimize kullanılamayacağı herkes tarafından anlaşılmış, o yolun tüketilmiş olduğunun idrakine varılmıştır." ifadesini kullandı.

Erden, Kıbrıs sorunuyla ilgili Türkiye'nin bugüne kadar yapıcı tutum ve açılımları olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizim aradığımız çözüm, Ada'daki gerçekleri gözardı etmeyen ve iki egemen halkın yeni bir ortaklıkla sürdürülebileceği kalıcı ve onurlu bir çözümdür. Çözümsüzlüğe sebep olan taraf olmadığımız gibi sonsuza kadar da kurbanı ve mağduru olmayacağız. Kıbrıs Türk halkı yüz yıllardır bu topraklarda eşitlik ve egemenlik mücadelesi vermiş, nice zor dönemlerden geçmiş, birçok zorluğa göğüs germiş, hakkına ve hukukuna sahip çıkmayı bilmiş onurlu bir halktır. Bundan sonra da bu haklarına sahip çıkmaya ve ebediyen bu Ada'da olmaya devam edecektir."

Konuşmaların ardından Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve KKTC Trabzon Başkonsolosu Zalihe Erden, üzerinde KKTC bayrağının yer aldığı pastayı kesti.

Resepsiyona, protokol üyelerinin yanı sıra gaziler ve davetliler de katıldı.

 

Son Güncelleme: 16.11.2018 12:26
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