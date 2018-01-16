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Trabzon'da pistten çıkan uçak 1.5 metre daha denize kaydı

Trabzon'da pistten çıkan uçak 1.5 metre daha denize kaydı

16 Ocak 2018 Salı 12:36
Trabzon'da pistten çıkan uçak 1.5 metre daha denize kaydı
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Trabzon'da pistten çıkan uçak 1.5 metre daha denize kaydı

Harekete geçen ekipler, dolgu çalışmalarını uçağın çevresi ve önüne doğru yönlendirdi, çevreye çakılan 4 kazıkla uçak yeniden sabitlendi

Ankara- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplanıp, durabilen uçak bulunduğu yerden 1.5 metre daha denize doğru kaydı. Harekete geçen ekipler kazık ve dolgu yöntemiyle uçağı sabitleme çalışmalarını güçlendirdi.

DHA'nın haberine göre, Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçakla ilgili oluşturulan kriz merkezi bünyesinde kurtarma planı hazırladı.

UÇAĞIN ÇEVRESİNDE DOLGU YAPILIYOR


Pistten çıkan uçak için yapılacak kurtarma çalışması kapsamında ağır tonajlı vincin yanaşacağı alan için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başlatılan dolgu çalışmasına bugünde devam edildi. Ağır tonajlı vincin konuşlanacağı zeminin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında alana taş dolgu yapılıyor. Çevrede yağışın etkisiyle oluşan çamur nedeniyle yumuşayan toprak zemin, dolgu çalışmalarıyla genişletildi.

1.5 METRE DAHA KAYDI

Pistten çıkarak yamaçta çamura sağlanarak durabilen uçağın daha önce yapılan sabitleme çalışmalarına rağmen uçağın sabah saatlerinde yapılan kontroller sırasında 1.5 metre daha denize doğru kaydığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dolgu çalışmalarını uçağın çevresi ve önüne doğru yönlendirdi, çevreye çakılan 4 kazıkla uçak yeniden sabitlendi.

YAKIT VE BAGAJLAR BOŞALTILACAK

Trabzon Havalimanı bünyesinde oluşturulan kriz merkezi uçakla ilgili kurtarma planını netleştirdi. Plana göre, bölgeye getirilen ağır tonajlı vinç yardımıyla uçağın bulunduğu yerden kademeli olarak çıkarılacak. Uçak çıkarılmadan önce yakıtı boşaltılacak, ardından yolcuların bagaj ve kabindeki kişisel eşyaları alınacak. Vinçle piste çekilecek uçak hangarda teknik incelemeye alınacak. Uçağın denize düşen sağ motoru ile sağ tekerinin ise Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıçların eşliğinde çıkarılacağı öğrenildi.

KAZA KIRIM RAPORU HAZIRLANIYOR

Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, pistten çıkarak denize 25 metre kala yamaca saplanıp durabilen uçakla ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım Ekibi'nce yürütülen incelemelerin sürdüğünü, rapor henüz hazırlanmadığını söyledi. Hatipoğlu, Trabzon Havalimanı'nda uçuş trafiğinde bir aksama yaşanmadığını da belirterek, kaza yapan uçağın bulunduğu yerden ne şekilde çıkarılacağı yönünde bugün bir karar alınacağını ve alınan bu karar doğrultusunda uçağın çıkartılacağını da ifade etti. Hatipoğlu, Kaza Kırım Raporu'na ilişkin incelemelerin tamamlanarak rapor haline gelmesinin ardından kamuoyuna bilgi verileceği de bildirdi.

YOLCULAR ŞİKÂYETÇİ OLDU

Öte yandan pistten çıkarak yamaçtaki çamura saplanarak durabilen uçaktaki 162 yolculardan 5'i havalimanındaki polis noktasında giderek 'Can güvenliklerinin tehlikeye düştüğü' gerekçesiyle havayolu şirketi hakkında şikâyette bulundu.

Olayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan çok yönlü soruşturma sürürken şikâyetçilerin savcılık tarafından ifadelerinin alınacağı belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI: BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATILDI

Havalimanında pisten çıkarak çamura saplanan yolcu uçağının bulunduğu yamaçtan çıkartılma çalışmalarına destek verdiklerini açıklayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu  şöyle dedi:

"İnsanlarımız uçakta çok büyük bir tehlike atlattı. Bir uçağın pistten kayması neticesinde 160 yolcu 4 mürettebat büyük bir tehlike atlattı. Allah´a çok şükür can kaybı olmadı. İtfaiyemiz hemen orada hazır oldu. Mıcır lazım oldu kamyon kamyon mıcır gönderdik oraya. Biz bir aileyiz. İş zamanı iş, disiplin zamanı disiplin. Düğünümüz olur, cenazemiz olur, sosyal problemlerimiz olur, her zaman birbirimizleyiz. Her zaman omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz."

Son Güncelleme: 16.01.2018 13:42
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