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Tornacı teminata bağlandı

 Lefkoşa’da çalışmış olduğu taksi şirketinde müşterilerden toplamış olduğu paraları cebine attığı gerekcesi ile tutuklanan zanlı Gökhan Tornacı teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Tornacı teminata bağlandı

 Lefkoşa’da çalışmış olduğu taksi şirketinde müşterilerden toplamış olduğu paraları cebine attığı gerekcesi ile tutuklanan zanlı Gökhan Tornacı teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 13:52
Tornacı teminata bağlandı

Tornacı teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

 Lefkoşa’da çalışmış olduğu taksi şirketinde müşterilerden toplamış olduğu paraları cebine attığı gerekcesi ile tutuklanan zanlı Gökhan Tornacı teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun, Ağustos 2018 ayı içerisinde Girne’de sakin zanlı Gökhan Tornacı’nın Müstahdemi olduğu Taşkan Taksi isimli işyerinde gün içerisinde kullanmış olduğu TPU 798 ve TPZ 889 plakalı araçlardan temin etmiş olduğu 18 bin 10 TL nakit parayı işyerine vermeyerek, sirkat ettiğini söyledi. Erdelhun, 17 Ekim’de, Taşkan Tütüncü’nun polise gelerek mesele ile ilgili zanlı aleyhine şikayette bulunduğunu ve aynı gün polis tarafından aranıp mesele ile ilgili polise gelip izahat vermesi istenen zanlının  bu davete hiçbir şekilde icabet etmeyip,  ev adresini de vermeyi ısrarla reddettiğini mahkemeye aktardı. Erdelhun, zanlının 23 Ekim’de aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edilip, bu emir ışığında tutuklandığını söyledi. Zanlının müşterilerden toplamış olduğu paranın bulunamadığını belirten Erdelhun, Ağustos 2018 ayı içerinde taksiye müşteri olarak aldığı şahısların birçoğunun henüz bulunamadığını kaydetti. Erdelhun, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda 19 Ekim’de zanlının, Girne Polis Müdürlüğüne giderek Cyprobus Ltd isimli iş yerinden Taşkan Tütüncü adına düzenlenen toplam 10 bin 135 TL meblağlı iki adet çeki kaybettiği beyanında bulunup, kayıp belgesi aldığının tespit edildiğini söyledi. 
Polis memuru Kemal Erdelhun, 11 Eylül 2018 tarihinde zanlı Gökhan Tornacı’nın, Taşkan Tütüncü’nün adına olan 6 bin 135 TL’lik çekin arkasını Tütüncü’nün adına imzalayıp, sahteleyerek, bozdurduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ancak etki etme olasılığı bulunmadığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzlaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
TornacıSuçlu
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