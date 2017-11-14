TÖREN NEDENİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK!

KKTC’nin kuruluşunun 34’üncü yıldönümü kutlama tören programı nedeniyle yarın 07.30’dan itibaren, törenin sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile Altınbaş Petrol İstasyonu arasında kalan yolun trafik akışına kapatılacağı açıklandı.



Polis açıklamasına göre, Yeni Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için, Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacak.



Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Altınbaş Petrol İstasyonu Işıklarından, Sanayi Bölgesine ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını takip ederek Yakın Doğu Bulvarı’na ulaşabilecekler.



Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin; Honda (eski Tofaş) ışıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’ni veya Altınbaş Petrol Işıklarından sola dönerek diğer alternatif şehir içi yolları kullanmaları istendi.



Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citroen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhından Gönyeli Çemberi’ni kullanmaları istendi.



Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler Alayköy –Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanacak.



Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Girne-Lefkoşa Anayolu’nun kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanacak.



MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ VE ŞÖLEN



Ayrıca, bugün Lefkoşa’da düzenlenecek meşaleli yürüyüş nedeniyle belirtilen güzergâhlar, etkinliğin başlangıcından bir saat öncesi trafik akışına kapatılacak.



Şölen saat 17.00’de Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) üzerinde Dereboyu Avenue önünden başlayıp, Pronto Çemberinden, Osman Paşa Caddesi boyunca devam edilecek, Cumhuriyet Meclisi’ne geldiğinde Bedrettin Demirel Caddesi ve Abdi İpekçi Caddesi takip edilerek, Asal ve Seferberlik Şubesi’nden Kemal Aşık Caddesi’ne dönülerek otobüs terminalinde sona erecek.



Fener alayına katılacak gruplar, Mehmet Akif Caddesi üzerinde toplanacağından, etkinliğin başlayacağı saat 16.00’dan itibaren Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Işıkları kavşağından itibaren fener alayının yapılacağı güzergâh trafik akışına kapatılacak.



Trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen güzergâhlara park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.