Töre’den Yunanistan’a geçmiş olsun mesajı…

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Yunanistan’da meydana gelen yangın ve sel felaketinde can ve mal kaybının bu kadar yüksek olmasının tüm insanlığı olduğu gibi KKTC’yi de derinden üzdüğünü belitti.



Töre yaptığı yazılı açıklamada, “Dileriz yaşanan acılar ve üzüntüler en erken zamanda sarılabilir.” ifadelerini kullandı.



Doğal afetlere karşı tüm ülke ve milletlerin dayanışma içerisine girmesi gerektiğini belirten Töre, Yunan halkının yangın ve sel felaketinden dolayı uğradığı acılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.



