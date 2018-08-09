Töre’den Özyiğit’e Eleştiri!

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’i, Din Kültürü ve Ahlak Dersi’nin okullarda seçmeli ders haline getirilmesinden dolayı eleştirdi.



Töre, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın milli kelimesinden çok rahatsız olduğunu iddia ederek, koyduğu hedeflerden bunun anlaşıldığını savundu



“Din Kültürü ve Ahlak” dersini seçmeli ders haline getiren bakanlığın yakında Türkçe dersini de seçmeli ders haline getirebileceği endişesi taşıdığını söyleyen Töre, İslam karşıtı faaliyetlerin hızlandırıldığını iddia etti.



“Muhalefetteyken ‘İlahiyat Koleji’ni kapatacağız’ şeklindeki yaklaşım şekil değiştirerek, İslam karşıtlığına dönmüştür” iddiasında bulunan Töre, Kıbrıs Türk halkının milliyetinin Türk, dininin İslam olduğunu vurguladı.

Töre, Özyiğit için "Milli Eğitim Bakanı olması Kıbrıs Türk halkı için büyük bir talihsizlik" ifadesini kullandı.