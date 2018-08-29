Töre’den 30 Ağustos mesajı

TÖRE: “ZAFER BAYRAMINI EBEDİYEN TÜRKİYE İLE BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ”

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, KKTC’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ebediyen Türkiye ile birlikte kutlayacağını kaydetti.

Töre, 30 Ağustos nedeniyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Anavatan Türkiye’nin temelinin atıldığı 30 Ağustos zaferinin yıldönümünde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve İstiklal Savaşı kahramanlarını minnet ve şükranla anıyoruz. ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla yola çıkılmasaydı 30 Ağustos zaferi kazanılamazdı. Atatürk’ün üstün liderlik ve komutasında kazanılan bu zafer Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna temel olmuştur. Anavatanımız Türkiye ile birlikte KKTC’nin de kutladığı bu zaferi ebediyen Türk milletiyle birlikte kutlayacağız.”

