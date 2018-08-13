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Töre’den 14 Ağustos mesajı

Töre’den 14 Ağustos mesajı

13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:37
Töre’den 14 Ağustos mesajı

“TOPLU KATLİAM YERLERİNDE SESSİZ SEDASIZ YAPILAN ANMA ETKİNLİKLERİ DEVLETİMİZİN YANLIŞI….DÜZELTİLMESİ ŞART” 
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 2’nci Mutlu Barış Harekatı’nın 44’üncü yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Töre, mesajında toplu katliam yerlerindeki anma etkinliklerinin devlet töreni düzeyinde olması gerektiğini kaydederek, “Sessiz sedasız yapılan etkinlikler devletimizin yanlışıdır. Düzeltilmesi şarttır” dedi.
Meclis Başkan Yardımcısı Töre, 14 Ağustos mesajında şunları kaydetti:
“2. Mutlu Barış Harekâtının ‘Ayşe tatile çıksın”’parolasıyla başlamasının 44. yıldönümündeyiz.  Ekonomik ve mali sıkıntıların ve dövizin yarattığı moral bozukluğunun doruğa çıktığı bu günlerde toplu katliamlara uğradığımız acılarımızı da yeniden yaşıyoruz.  Aziz şehitlerimizi anarken kahraman gazilerimizi de selamlıyoruz. Bir daha Rum-Yunan çetelerinin toplu imha planlarına maruz kalmak istemiyoruz. 
Taşkent, Atlılar, Muratağa, Sandallar gibi toplu katliam yerlerindeki anma etkinlikleri devlet töreniyle yapılması gerekirken yerel düzeyde yapılması doğru değil. Sessiz sedasız yapılan etkinlikler devletimizin yanlışıdır. Düzeltilmesi şarttır. Şehit ailelerini derinden üzen anma şekilleri gözden geçirilmeli ve devlet töreni haline getirilmelidir.  Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun, emanetlerinin bekçisiyiz.” 
 

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Son Güncelleme: 13.08.2018 18:08
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