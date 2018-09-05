Töre Yeşilırmak Direnişi’nin 44. Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı





“GÜZELYURT VE LEFKE BÖLGESİNİN KIYILARINDAKİ YERLEŞİM BİRİMLERİNİN YENİDEN MÜZAKERE MASASINDA TAVİZ OLARAK YER ALMASI KABUL EDİLEMEZ”Lefkoşa, 5 Eylül 18 (.): Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Yeşilırmak-Bademliköy-Yedidalga-Gemikonağı’nın, Yeşilyurt ve Güzelyurt bölgesindeki körfez deniz sahillerinin ayrılmaz parçası olduğuna dikkat çekerek, Güzelyurt ve Lefke bölgesinin kıyılarındaki yerleşim birimlerinin Annan Planı’nda olduğu gibi yeniden müzakere masasında taviz olarak yer almasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.Denizlerin ne kadar önemli olduğunun herkes tarafından idrak edilmesi gerektiğini vurgulayan Töre, “Barış olsun diye ne Yeşilırmak’tan ne Güzelyurt’tan vazgeçilemez” dedi.Töre, Yeşilırmak Direnişi’nin 44. Yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, şehitleri rahmetle anarak, mücahitlerin kahramanca mücadelesi sonucunda 5 Eylül 1974’te bölgenin Kuzey Kıbrıs Türk kesimiyle bütünleşmesinin gerçekleşmesinin tarihe şan ve şerefle yazıldığını kaydetti.Yeşilırmak Sancağı’nın 1963’ten 1974’e kadar vardığı ulusal varoluş ve direnişin zaferle sonuçlandığı gün olan 5 Eylül 1974’ün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ebediyen kutlanacağını söyleyen Töre, mesajında “Türk ordusuyla da birleşme ve bütünleşme günü olan bugünü selamlamak Kıbrıslı Türklerin görevidir” ifadelerine yer verdi.(TUĞ/ŞEB)