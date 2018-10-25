Töre, Taekwondo Judo Karate Federasyonu Tarafından Düzenlenen Müsabakada Yer Alan Ekiplerin Temsilcilerini Kabul Etti

Lefkoşa, 25 Ekim18 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları altında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından düzenlenen üçüncü uluslararası müsabakada yer alan ekiplerin temsilcilerini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan kabulde konuşan Zorlu Töre, “Ambargolara rağmen kültürel, sanatsal ve sportif alanda birçok ülkelerden gelen ekiplerle müsabakalar, oyunlar, gösteriler, yarışlar yapıldığını sevinerek görmekteyiz” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençliğine FİFA ve UEFA’nın uyguladığı spor ambargosunun ayırımcı bir tutum ve insanlık ayıbı olduğunu vurgulayan Töre, ekibi tebrik ederek, Türk yıldızları portresiyle birlikte,KKTC bayrağı hediye etti.

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