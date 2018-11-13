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Töre: “sınır Kapıları İki Devletliliğin De Zeminidir”

Lefkoşa, 13 Kasım 18 : Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs arasında açılan gümrük kapıları ve geçişlerin iki halkın ve üçüncü ülkelerden gelen insanların yaşamlarını kolaylaştıran noktalar olduğunu kaydetti.

Töre: “sınır Kapıları İki Devletliliğin De Zeminidir”

Lefkoşa, 13 Kasım 18 : Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs arasında açılan gümrük kapıları ve geçişlerin iki halkın ve üçüncü ülkelerden gelen insanların yaşamlarını kolaylaştıran noktalar olduğunu kaydetti.

13 Kasım 2018 Salı 12:33
Töre: “sınır Kapıları İki Devletliliğin De Zeminidir”

Lefkoşa, 13 Kasım 18 : Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs arasında açılan gümrük kapıları ve geçişlerin iki halkın ve üçüncü ülkelerden gelen insanların yaşamlarını kolaylaştıran noktalar olduğunu kaydetti.

Töre, yaptığı yazılı açıklamada, “Birleşik Kıbrıs’a veya federasyon tezlerine ulaşılması mümkün olmazken güven sıkıntısına kısmen de olsa hizmet eden geçiş kapılarının açılması iki halkın da menfaatinedir” ifadelerine yer verdi.

Devletten devlete geçişin de en açık ifadesi olan sınır kapılarının iki devletliliğin de zemini olduğunu kaydeden Töre, sınır kapılarının açılmasının “Güney Kıbrıs” ve “Kuzey Kıbrıs” olgusunun pekişmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Töre açıklamasında, “Rum zihniyetiyle ne yönetimi ne de denizlerdeki zenginlikleri paylaşamayacağımız anlaşılmaktadır. Zemini daha da zora sokan Rum-Yunan liderlerinin söylemleri ve yaklaşımları bizleri derin uykudan uyandırmalı ve devletimize dört elle sarılmalıyız. Atatürk’ün bağımsızlık aşkı Kıbrıs Türk halkına da ışık olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

(RU/FEZ)

 

 

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