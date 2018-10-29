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Töre Mesaj Yayımlayarak Atatürk Ve Silah Arkadaşlarını Rahmetle Andı

“KIBRIS TÜRK HALKI İÇİN DE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’Nİ YAŞATMAK VE YÜCELTMEK İÇİN DE EN BÜYÜK REHBERDİR”

Töre Mesaj Yayımlayarak Atatürk Ve Silah Arkadaşlarını Rahmetle Andı

“KIBRIS TÜRK HALKI İÇİN DE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’Nİ YAŞATMAK VE YÜCELTMEK İÇİN DE EN BÜYÜK REHBERDİR”

29 Ekim 2018 Pazartesi 12:42
Töre Mesaj Yayımlayarak Atatürk Ve Silah Arkadaşlarını Rahmetle Andı

“KIBRIS TÜRK HALKI İÇİN DE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’Nİ YAŞATMAK VE YÜCELTMEK İÇİN DE EN BÜYÜK REHBERDİR”


Lefkoşa, 29 Ekim 18 : Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti\'nin 95. Yıl dönümünü kutladığımız bu günde, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Töre, mesajında, büyük Atatürk\'ün ifade ettiği "Cumhuriyet en büyük bayramdır", "Cumhuriyet en büyük eserimizdir" ve "Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır" vecizelerine yer verdi ve “Kıbrıs Türk halkı için de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatmak ve yüceltmek için de en büyük rehberdir” dedi.

Kazanımların en büyüğü olan istiklalin ne büyük mücadelelerle elde edildiğinin unutulmaması gerektiğini ifade eden Töre, “Yaşasın Anavatan Türkiye,
Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Cumhuriyet Bayramımız bütün milletimize kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

(ÖZ/HA)
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