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Töre, Erdoğan’ın Ziyaretine Rum Tarafının Tepkisini Eleştirdi

Lefkoşa, 4 Temmuz 18 : Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yapacağı ziyarete tepki gösteren Rum tarafını eleştirdi.

Töre, Erdoğan’ın Ziyaretine Rum Tarafının Tepkisini Eleştirdi

Lefkoşa, 4 Temmuz 18 : Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yapacağı ziyarete tepki gösteren Rum tarafını eleştirdi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:02
Töre, Erdoğan’ın Ziyaretine Rum Tarafının Tepkisini Eleştirdi
Lefkoşa, 4 Temmuz 18 : Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yapacağı ziyarete tepki gösteren Rum tarafını eleştirdi.

Töre yaptığı yazılı açıklamada,”Kıbrıs Türk Halkını Türkiye’ye karşı kışkırtma tam bir aymazlık ve uluslararası düzeyde bir skandaldır” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin açıklamasının devamı şöyle:
“Kıbrıs Türk Halkı Kuzey Kıbrıs’ta egemendir, özgürdür ve güvence altındadır. Rum Müzakereci Mavroyannis, Annan Planına hayır diyenlerin başında gelmektedir. Eylül takvimini karıştırırsak Kıbrıs’taki durum karışacak Eylülü kaçırmamalıyız diyen Mavroyannis’e bizde şunu hatırlatalım; Siz Annan Planına hayır diyerek zaten kaçırdınız. 15 Temmuz 1974’te EOKA -B- ve Cuntanın darbe yapmasıyla yine kaçırdınız. 1959-1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunu 13 maddelik değişiklik isteğiyle 1963’de de herşeyi berbat ettiniz ve kaçırdınız. Cuellar belgesine, gali fikirler dizisinede hayır diyerek hepten kaçırıyorsunuz. Bundan sonra artık kazanacağınız veya kaçıracağınız birşey olmayacaktır. Siz Güneyde biz Kuzeyde iki ayrı egemen devlet olarak devam etmekten başka bir model oluşamaz. Bu gerçeği artık kabul edin”.

(AK/FEZ)

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