Töre’den Mevlit Kandili Mesajı…

Lefkoşa, 19 Kasım 18 : Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre dünyada acı çeken, göç eden, katliamlara uğrayan bütün insanlığın sıkıntılarının son bulmasını diledi.

Töre yayımladığı Mevlit kandili mesajında, “Mevlid kandilinizi kutlar, bu hayırlı gecenin tüm İslam aleminin,Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının birliğine ve beraberliğine, huzur ve saadetine vesile olmasını Yüce Allah (C.C )\'dan niyaz ederim. Acı çeken, göç eden katliamlara uğrayan bütün insanlığın sıkıntılarının son bulmasını dilerim.” ifadelerini kulandı.

(RU/ŞEB)