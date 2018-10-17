Töre’den Guterres Raporu Değerlendirmesi…

“1963’TEN BERİ ORTAKLIK DEVLETİ İŞGAL ALTINDADIR. BM BU GERÇEĞİ VURGULAMAZSA RUM TARAFI YOLA GELMEYECEKTİR”



Lefkoşa, 17 Ekim 18 : Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, BM Genel Sekreteri Guterres’in raporunun her iki tarafın beklentilerine cevap verecek sonucu, belli bir süreci işaret ederek yeniden sonuç odaklı müzakere yapılabileceğine vurgu yaptığını kaydetti.



Töre, yaptığı yazılı açıklamada, her iki tarafı da memnun etmesinin çok normal olduğunu, fakat garantiler, güvenlik, toprak, mülkiyet, yönetim ve güç paylaşımı konusunda Rum tarafının hakimiyetçi tutumunun devam ettiğini belirtti.



“Genel Sekreterin raporunda çözüm umutlarının canlı olduğu değerlendirmesini”, “aşırı bir iyimserlik” olarak yorumlayan Töre, 50 yıldır iyimserliğin aşılamadığını, kaç BM Genel Sekreteri gelmişse umut dolu açıklamalar yaptığını hatırlattı.



Töre “Kaç tane belgeyi, anlaşma metnini ve planı Rum kesimi reddetmiştir. Kıbrıs Türk halkının artık sabrı kalmamıştır” ifadelerini kullandı.



Töre şöyle devam etti:



“Rum-Yunan ülküsü Helenizmin Kıbrıs’ta egemenliğini hedeflemektedir. En aşırı çözümcü Liderler bile Rum-Yunan tarafını aşarak bir anlaşmaya ulaşamamışlardır.



Rum eski Dışişleri Bakanı Rolandis’in ifadesine göre Rumlar 15 kez çözüme yönelik anlaşmayı reddetmişlerdir.



1963’ten beri ortaklık devleti işgal altındadır. BM bu gerçeği vurgulamazsa Rum tarafı yola gelmeyecektir.



Rumlar aynı benzer tutumlarını devam ettirecektir. KKTC makamlarında oturan bizler ulusal davamızın gereği olan devletimize, vatanımıza, Anavatanımıza, istiklalimize sahip çıkalım.”



(RU/HA)



