Töre’den Erdoğan’a Taziye Mektubu



Lefkoşa, 27 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a; Türkiye’de askeri helikopterin düşmesi üzerine 4 askerin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mektubu gönderdi.

Töre mektubunda, “Kahraman Türk ordusunun mensubu dört Mehmetçiğimizin elim bir helikopter kazasında şehit olmaları bizleri de derinden üzmüştür. Takdir-i ilahinin önüne geçmemiz mümkün değildir. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Töre mektupta, “Şahsınızda yüce milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve ailelerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.

(GÖZ/YIL)

