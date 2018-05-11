Töre’den Akıncı’ya Mektup: “meclis’te Müsteşar Ve Müdürler Partisel Nedenlerle Görevden Alınmak İstenmektedir”

“MECLİS TÜM PARTİLERE HİZMET VEREN BİR KURUM OLDUĞU GEREKÇESİYLE BÖYLE BİR DAVRANIŞ KABUL EDİLEMEZ”

Lefkoşa, 11 Mayıs 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Meclis’in tüm partilere hizmet veren bir kurum olduğu ve bir bakanlık düzeyinde düşünülmemesi gerektiğini kaydederek, teknik kadrolarda görev yaptığını belirttiği müsteşar ve müdürlerin partisel nedenlerle görevden alınmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Töre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bu konuda bir mektup göndererek,

konunun hassasiyetini belirtti ve çok yönlü olarak değerlendirilmesini istedi.

Töre, Akıncı’ya gönderdiği ve basına da açıkladığı mektupta şunları kaydetti:

“Cumhuriyet Meclisinde 4 kritik noktada görev yapan Müsteşar ve Müdür kadrolarında bulunan kişiler, tamamen partisel nedenlerle görevden alınmak istenmektedir. Bu kişiler, teknik kadrolarda görev ifa etmektedirler ve partisel olarak herhangi bir görüntü ve davranışları olmamıştır.

“MECLİS, HÜKÜMET ÜSTÜ GÖREV İFA ETMEKTEDİR BİR BAKANLIK DÜZEYİNDE DÜŞÜNÜLMEMELİ”

Meclis içerisinde ciddi bir huzursuzluk kaynağı olacak olan görevden alınmalar, Meclis çatısı içerisinde huzursuzluğa neden olacaktır. Cumhuriyet Meclisi, hükümet üstü bir görev ifa etmektedir ve bir Bakanlık düzeyinde düşünülmemeli ve bu şekilde ele alınmamalıdır. Kanaatimiz, Meclis Başkanı Sn. Teberrüken Uluçay, Meclisi bir bakanlık olarak düşünmektedir ve bu konumlara getirilmek istenilen kişilerin parti militanı oldukları bilinmektedir. Meclis tüm partilere hizmet veren bir kurum olduğu gerekçesiyle böyle bir davranış kabul edilemez.

12 milletvekiline sahip Cumhuriyetçi Türk Partisi Meclis Başkanı’nın, bu şekilde bir tasarrufta bulunması Meclis’teki iç ahengi ve çalışma düzenini olumsuz yönde etkileyecektir.

Bu konunun hassasiyetini Yüce Makamınıza iletir; bu hususun çok yönlü olarak değerlendirilmesini bilgilerinize arz ederim.”

(ÖK/HA)