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TÖRE: “YOL AYRIMI 1963’TEN BERİ OLUŞTU… RUMLARLA EŞİT, EGEMENLİĞİ PAYLAŞAN ORTAK DEVLET HAYAL ÖTESİ MACERADIR”

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “Yol ayrımı 1963’ten beri oluştu. ‘Yol ayrımına geldik, niyetlerini görelim bakalım’ demekle kendi kendimizi aldatmayalım” diyerek, Rumlarla eşit, egemenliği paylaşan ortak devletin hayal ötesi macera olduğunu ve mümkün olmadığını kaydetti. Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre yaptığı yazılı açıklamada, 16 Nisan’daki liderler yemeğinin Rum zihniyetini görmek için olmaması gerektiğini ifade ederek, “Elli yıldır Rum-Yunan ilişkisinin zihniyetinin değişmediğini ve bundan sonra da değişmeyeceğini, Kıbrıs Türk halkı yaşayarak görmüştür” dedi. Töre, 1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti ismiyle kapsamlı bir çözüm yapıldığını hatırlatarak, Rumların Akritas planıyla, siyasi eşitliği ve Kıbrıs Türk halkının ortaklık haklarını kabul etmeyerek, Kıbrıs Türk halkını Kıbrıs Cumhuriyeti’nden dışladıklarını, Helenizm’e giden bir yol haritası oluşturduklarını ifade etti. Töre, Rumların 55 yıldır kendi yollarını Helenizm için planlamaya devam ettiklerini kaydetti. Töre, “Yol ayrımı 1963’ten beri oluştu. ‘Yol ayrımına geldik, niyetlerini görelim bakalım’ demekle kendi kendimizi aldatmayalım. Gerçekler 1963’ten beri Rumların zihniyetiyle yollarımızın ayrıldığıdır. Elli yıldan fazla bir zaman yolların birleştirilmesi için müzakereler yapılıyor. Ama yollar birleşmiyor. Rumlar Türk halkını azınlık görüp Kıbrıs’ı helenleştirmek kavgasından vazgeçmiyor” ifadelerini kullandı.

TÖRE: “YOL AYRIMI 1963’TEN BERİ OLUŞTU… RUMLARLA EŞİT, EGEMENLİĞİ PAYLAŞAN ORTAK DEVLET HAYAL ÖTESİ MACERADIR”

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “Yol ayrımı 1963’ten beri oluştu. ‘Yol ayrımına geldik, niyetlerini görelim bakalım’ demekle kendi kendimizi aldatmayalım” diyerek, Rumlarla eşit, egemenliği paylaşan ortak devletin hayal ötesi macera olduğunu ve mümkün olmadığını kaydetti. Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre yaptığı yazılı açıklamada, 16 Nisan’daki liderler yemeğinin Rum zihniyetini görmek için olmaması gerektiğini ifade ederek, “Elli yıldır Rum-Yunan ilişkisinin zihniyetinin değişmediğini ve bundan sonra da değişmeyeceğini, Kıbrıs Türk halkı yaşayarak görmüştür” dedi. Töre, 1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti ismiyle kapsamlı bir çözüm yapıldığını hatırlatarak, Rumların Akritas planıyla, siyasi eşitliği ve Kıbrıs Türk halkının ortaklık haklarını kabul etmeyerek, Kıbrıs Türk halkını Kıbrıs Cumhuriyeti’nden dışladıklarını, Helenizm’e giden bir yol haritası oluşturduklarını ifade etti. Töre, Rumların 55 yıldır kendi yollarını Helenizm için planlamaya devam ettiklerini kaydetti. Töre, “Yol ayrımı 1963’ten beri oluştu. ‘Yol ayrımına geldik, niyetlerini görelim bakalım’ demekle kendi kendimizi aldatmayalım. Gerçekler 1963’ten beri Rumların zihniyetiyle yollarımızın ayrıldığıdır. Elli yıldan fazla bir zaman yolların birleştirilmesi için müzakereler yapılıyor. Ama yollar birleşmiyor. Rumlar Türk halkını azınlık görüp Kıbrıs’ı helenleştirmek kavgasından vazgeçmiyor” ifadelerini kullandı.

06 Nisan 2018 Cuma 15:30
TÖRE: “YOL AYRIMI 1963’TEN BERİ OLUŞTU… RUMLARLA EŞİT, EGEMENLİĞİ PAYLAŞAN ORTAK DEVLET HAYAL ÖTESİ MACERADIR”
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TÖRE: “YOL AYRIMI 1963’TEN BERİ OLUŞTU… RUMLARLA EŞİT, EGEMENLİĞİ PAYLAŞAN ORTAK DEVLET HAYAL ÖTESİ MACERADIR”

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “Yol ayrımı 1963’ten beri oluştu. ‘Yol ayrımına geldik, niyetlerini görelim bakalım’ demekle kendi kendimizi aldatmayalım” diyerek, Rumlarla eşit, egemenliği paylaşan ortak devletin hayal ötesi macera olduğunu ve mümkün olmadığını kaydetti.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre yaptığı yazılı açıklamada, 16 Nisan’daki liderler yemeğinin Rum zihniyetini görmek için olmaması gerektiğini ifade ederek, “Elli yıldır Rum-Yunan ilişkisinin zihniyetinin değişmediğini ve bundan sonra da değişmeyeceğini, Kıbrıs Türk halkı yaşayarak görmüştür” dedi.

Töre, 1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti ismiyle kapsamlı bir çözüm yapıldığını hatırlatarak, Rumların Akritas planıyla, siyasi eşitliği ve Kıbrıs Türk halkının ortaklık haklarını kabul etmeyerek, Kıbrıs Türk halkını Kıbrıs Cumhuriyeti’nden dışladıklarını, Helenizm’e giden bir yol haritası oluşturduklarını ifade etti. Töre, Rumların 55 yıldır kendi yollarını Helenizm için planlamaya devam ettiklerini kaydetti.

Töre, “Yol ayrımı 1963’ten beri oluştu. ‘Yol ayrımına geldik, niyetlerini görelim bakalım’ demekle kendi kendimizi aldatmayalım. Gerçekler 1963’ten beri Rumların zihniyetiyle yollarımızın ayrıldığıdır. Elli yıldan fazla bir zaman yolların birleştirilmesi için müzakereler yapılıyor. Ama yollar birleşmiyor. Rumlar Türk halkını azınlık görüp Kıbrıs’ı helenleştirmek kavgasından vazgeçmiyor” ifadelerini kullandı.

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