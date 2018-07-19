Töre: “Uyanık olmak, gelecek nesillere KKTC’yi sağlam teslim etmek en önemli görevimizdir”

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 20 Temmuz ruhunu daima canlı tutmak mecburiyetinde olduklarını söyleyerek, “Uyanık olmak gelecek nesillere KKTC’yi sağlam teslim etmek en önemli görevimizdir” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda,20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın yıldönümünde mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

“96 yıllık aradan sonra kavuştuğumuz milletimize ve kahraman Türk ordusuna sevgi ve bağımsızlığımız aynı heyecanla devam etmektedir” diyen Töre, Enosisin gerçekleşmesine ve Kıbrıs Türklerinin yok edilmesine ramak kala gerçekleştirilen 20 Temmuz Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türk halkının varoluşunu sağladığını vurguladı.

Töre mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün hiçbir işe yaramadığını 1964’ten 1974 yılına kadar yaşayarak öğrendik.

Barışın sağlayıcısı ve koruyucusu Kıbrıs Türk ordusu bedenimizdeki can damarlarımızda dolaşan kandır.

Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.”

