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Töre: “Ulusal mücadelemizin kutsal sonucu olarak kurduğumuz KKTC ilelebet yaşayacak”

Töre: “Ulusal mücadelemizin kutsal sonucu olarak kurduğumuz KKTC ilelebet yaşayacak”

14 Kasım 2018 Çarşamba 07:48
Töre: “Ulusal mücadelemizin kutsal sonucu olarak kurduğumuz KKTC ilelebet yaşayacak”

MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI TÖRE’DEN 15 KASIM MESAJI...

“ULUSAL MÜCADELEMİZİN KUTSAL SONUCU OLARAK KURDUĞUMUZ KKTC İLELEBET YAŞAYACAK”

“FEDERASYON, BİRLEŞİK KIBRIS GİBİ ARAYIŞLAR KKTC’NİN KÖKLEŞMESİNE ZARAR VERMEKTEDİR”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, KKTC’nin kuruluşunun Kıbrıs Türk halkı için en büyük bayram olduğunu kaydederek, “Ulusal mücadelemizin kutsal sonucu olarak kurduğumuz devletimiz ilelebet yaşayacak” dedi.

KKTC’nin 35’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Töre, “Federasyon, Birleşik Kıbrıs gibi arayışlar KKTC’nin kökleşmesine zarar vermektedir” açıklamasında bulundu.

Meclis Başkan Yardımcısı Töre, 15 Kasım mesajında şunları kaydetti:

“Ulusal mücadelemizin kutsal sonucu olarak kurduğumuz devletimiz ilelebet yaşayacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluşunu kutlarken Federasyon, Birleşik Kıbrıs gibi arayışlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kökleşmesine zarar vermektedir.

Şehitlerimize ve bizden sonraki nesillere bırakacağımız en büyük eser, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir.

Devletimizin kurucusu başta Rauf Denktaş olmak üzere aziz şehitlerimize ve özgürlük meselemizin Lideri Dr. Fazıl Küçük’e rahmet diliyoruz.  Yaşasın bağımsızlık, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.”

Son Güncelleme: 14.11.2018 10:50
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