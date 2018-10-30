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Töre: “Tüzük gereği genel başkan Cumartesi ilan edilecek”

Töre: “Tüzük gereği genel başkan Cumartesi ilan edilecek”

30 Ekim 2018 Salı 15:44
Töre: “Tüzük gereği genel başkan Cumartesi ilan edilecek”

ÖZGÜRGÜN’ÜN BAŞKANLIK YARIŞINDAN ÇEKİLMESİNİN ARDINDAN UBP KURULTAYI’NIN DİVAN KURULU DEĞERLENDİRME YAPMAK ÜZERE YARIN TOPLANACAK

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayı’nın Divan Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, Hüseyin Özgürgün’ün ikinci tur başkanlık yarışından çekildiğini açıklamasına rağmen tüzük gereği, Ersin Tatar’ın genel başkanlığını cumartesi günü ilan edeceklerini söyledi.

TAK muhabirinin sorusu üzerine değerlendirme yapan Divan Başkanı Zorlu Töre, kurultayın ilk turda tamamlanmaması ve ikinci turun da 3 Kasım Cumartesi yapılacak olmasından dolayı Ersin Tatar’ın genel başkanlık görevine seçildiğini cumartesi saat 09.00’da Atatürk Spor Salonu’nda açıklayacaklarını ifade etti.

Töre, Hüseyin Özgürgün’ün kurultaydaki başkanlık yarışından çekildiğine dair yazısının kendilerine iletildiğini bildirerek, kurultay gündeminin tarihinin Parti Meclisi tarafından daha önce belirlenmesinden dolayı Ersin Tatar’ın genel başkanlığının cumartesi günü divanın tekrar toplanmasıyla ilan edileceğini kaydetti.

Töre, bunun tüzük gereği ve hukuksal bir sorun çıkmaması için gerekli olduğunu ifade etti.

PARTİ MECLİSİ İÇİN OY SAYIMI DA CUMARTESİ

Zorlu Töre, 3 Kasım Cumartesi günü saat 09.00’da divanın toplanacağını ve Ersin Tatar’ın UBP Genel Başkanı ilan edileceğini belirterek, ardından saat 10.00’da da Parti Meclisi üyelikleri için geçen pazar kullanılan oyların sayımına başlanacağını açıkladı.

Öte yandan Töre, divan üyeleriyle birlikte yarın saat 11.00’de UBP Genel Merkezi’nde toplanarak kendi aralarında değerlendirme yapacaklarını da kaydetti.

Son Güncelleme: 30.10.2018 19:25
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