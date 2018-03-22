TÖRE, TÜM İSLAM ALEMİNİN REGAİP KANDİLİ’Nİ KUTLADI



Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, tüm İslam aleminin, Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının Regaip Kandili’ni kutladı.



Töre yayımladığı mesajda, sevginin, hoşgörünün, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin pekişmesini dileyerek, duaların yapılmasını temenni etti.



Töre, “Kan ve gözyaşının olmadığı, yoksulluğun ve çaresizliğin bittiği bir dünyayı özlediğimizi yapacağımız ibadetlerde ve dualarda dile getirelim. Regaip kandiliniz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.





