banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98243
ALTIN
239.218
DOLAR
6.2001
STERLİN
8.1323
EURO
7.2985
Özersay New York'ta Çavuşoğlu İle Görüşüyor
ÖZERSAY NEW YORK'TA ÇAVUŞOĞLU İLE...
Polisten Sis Uyarısı
POLİSTEN SİS UYARISI
Dün Bulunan Cesedin 18-20 Yaşlarında Bir Erkek Olduğu, 4 - 5 Günlük Ölü Olabileceği Ve Ölüm Sebebinin Suda Boğulma Olduğu Tespit Edildi
Dün Bulunan Cesedin 18-20 Yaşlarında...
Ercan’dan gelip Güney’e kaçak geçti
ERCAN'DAN GELİP GÜNEY'E KAÇAK GEÇTİ
banner282

Töre, Tekirdağ Kalpaklı Belediyesi Gaziler Derneği’ni Kabul Etti

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İrfan Mandalı başkanlığındaki Tekirdağ Kalpaklı Belediyesi Gaziler Derneği heyetini kabul etti.

Töre, Tekirdağ Kalpaklı Belediyesi Gaziler Derneği’ni Kabul Etti

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İrfan Mandalı başkanlığındaki Tekirdağ Kalpaklı Belediyesi Gaziler Derneği heyetini kabul etti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:00
Töre, Tekirdağ Kalpaklı Belediyesi Gaziler Derneği’ni Kabul Etti

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İrfan Mandalı başkanlığındaki Tekirdağ Kalpaklı Belediyesi Gaziler Derneği heyetini kabul etti.


Kabulde söz alan Tekirdağ Kalpaklı Belediyesi Gaziler Derneği Başkanı İrfan Mandalı, Tekirdağ ve 2 yıl önce kurulan dernekleri hakkında bilgiler verdi.


Dernek üyelerinin hepsinin Kıbrıs gazisi olduğunu ifade eden Mandalı, KKTC’ye gelmekten ve Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.


Türkiye ve KKTC arasında gönül bağı olduğuna işaret eden Mandalı, 4 yıl önce KKTC’yi yine ziyaret ettiklerini, bu 4 yıllık süreçte KKTC’nin çok geliştiğini söyledi.


KKTC’nin kendi ayakları ürerinde durabilen ve uluslararası tanınmışlığı kabul edilebilir bir ülke olmasının en büyük arzuları olduğuna dikkat çeken Mandalı, Kıbrıslı Türklerin her zaman yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerini vurguladı.


TÖRE
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, Tekirdağ Kalpaklı Belediyesi Gaziler Derneği heyetini milli irade ve ulusal direnişin simgesi olan Meclis’te görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Kıbrıs’ta geçmişten bugüne yaşanan süreç hakkında gazilere ayrıntılı bilgi veren Töre, KKTC halkının Türkiye’yi anavatanı olarak gördüğünü ve Anavatan Türkiye’ye gönülden bağlı olduğunu vurguladı.


Kıbrıs Türk halkı ile Türk milletinin ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Töre, Anavatan Türkiye sayesinde, Kıbrıs Türk halkının geleceğe umutla baktığını söyledi.


Bugün içinden geçilen ekonomik ve benzeri sıkıntıların geçici olduğunu, Anavatan Türkiye ile olan güçlü bağların derinleşerek, tüm zorlukların üstesinden gelinebileceğini belirten Töre, gazilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.
Konuşmalar sonrasında karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.


Töre, Tekirdağ Kalpaklı Belediyesi Gaziler Derneği Başkanı İrfan Mandalı’ya KKTC bayrağı da hediye etti.

Son Güncelleme: 24.09.2018 13:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat!!! Düzeltme...
Dikkat!!! Düzeltme...
Özyiğit: “Özel Eğitim Yasası Kısa Bir Süre Sonra Yaşama Geçecek”
Özyiğit: “Özel Eğitim Yasası Kısa Bir Süre Sonra Yaşama Geçecek”
Devlet Tiyatroları Yeni Döneme Hazırlanıyor
Devlet Tiyatroları Yeni Döneme Hazırlanıyor
Bir Haftada 163 Sürücü Seyir Halinde Cep Telefonunda Konuşmaktan Rapor Edildi
Bir Haftada 163 Sürücü Seyir Halinde Cep Telefonunda Konuşmaktan Rapor Edildi
YDP: “Barış Burcu Derhal Görevinden Alınmalıdır”
YDP: “Barış Burcu Derhal Görevinden Alınmalıdır”
Özyiğit: “Bugünden İtibaren Okulların Öğretmen Ve Malzeme Eksiklikleri Giderilecek”
Özyiğit: “Bugünden İtibaren Okulların Öğretmen Ve Malzeme Eksiklikleri Giderilecek”
Haftalık Trafik Raporu: 70 Kaza, 25 Yaralı
Haftalık Trafik Raporu: 70 Kaza, 25 Yaralı
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İle Kıbrıs Yeşilay Derneği, Bağımlılıkla Mücadele Konusunda İşbirliği Protokolü İmzaladı
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İle Kıbrıs Yeşilay Derneği, Bağımlılıkla Mücadele Konusunda İşbirliği Protokolü İmzaladı
Gazimağusa’da Elektrik Kesintisi
Gazimağusa’da Elektrik Kesintisi
Polisiye Olaylar
Polisiye Olaylar

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim