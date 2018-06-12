Töre: “Sorunlara Hızlı Şekilde Çözüm Bulacağız”



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Değirmenlik Belediye Başkan Adayı İsmail Bozdağ Töre ve ekibi köyleri gezmeye devam ediyor.





Töre, bu çerçevede Meriç, Demirhan, Minareliköy ve Balıkesir köylerini ziyaret etti.



UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, "Hizmet" vurgusu yapan Töre, sadece seçimlerde değil, göreve geldikten sonra da köyleri gezeceğini, sorunları yerinde inceleyeceğini, hızlı bir şekilde çözüm bulacağını, “koltuğa yapışan başkan olmayacağını” vurguladı.



Beldenin ve köylerin her bir sorununa vakıf olduğunu kaydeden Töre, reçetenin cebinde olduğunu vurgulayarak, “Ekibimle sorun çözmeye geliyoruz, yıllarca farklı platformlarda verdiğimiz mücadeleyi bu kez Belediye çatısı altında vermek istiyoruz, göreve geldiğimizde değişimin sizler de farkına varacaksınız, beldemizi ve köylerimizi hep birlikte hakkettiği yere getireceğiz” dedi.Yaptığı konuşmalarda seçim sürecine de değinen Töre, diğer adayların insanlara olmayacak sözler verdiğini savunarak, “İşe alacağız’ sözleri verenler var, insanların duygularıyla oynuyorlar. Belediyede ihtiyaç varsa istihdam yapılacak. Kimsenin sizi kandırmasına izin vermeyin. Amacımız hizmet etmek, gelin hep birlikte beldemiz sınırlarını cennete çevirelim." dedi.