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"Töre: “Rumlara Mal İadesi Doğru Değil… Yasada Değişikliğe Gidilmeli veya Süresi Uzatılmamalı”

“KIBRIS TÜRK HALKININ KIBRIS CUMHURİYETİ’NDEN KALAN HAKLARIYLA İLGİLİ TAZMİNATLAR SAVAŞA SEBEP OLAN RUM YÖNETİMİ VE YUNANİSTAN TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKİR”

"Töre: “Rumlara Mal İadesi Doğru Değil… Yasada Değişikliğe Gidilmeli veya Süresi Uzatılmamalı”

“KIBRIS TÜRK HALKININ KIBRIS CUMHURİYETİ’NDEN KALAN HAKLARIYLA İLGİLİ TAZMİNATLAR SAVAŞA SEBEP OLAN RUM YÖNETİMİ VE YUNANİSTAN TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKİR”

03 Temmuz 2018 Salı 11:24
"Töre: “Rumlara Mal İadesi Doğru Değil… Yasada Değişikliğe Gidilmeli veya Süresi Uzatılmamalı”


“KIBRIS TÜRK HALKININ KIBRIS CUMHURİYETİ’NDEN KALAN HAKLARIYLA İLGİLİ TAZMİNATLAR SAVAŞA SEBEP OLAN RUM YÖNETİMİ VE YUNANİSTAN TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKİR”

 Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Taşınmaz Mal Komisyonunun Rumlara mal iadesinin doğru olmadığını, Taşınmaz Mal Yasasında değişikliğe gidilmesi gerektiğini ifade etti.
Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre yaptığı yazılı açıklamada, mülkiyet ve nüfusun milli davanın en önemli iki unsuru olduğunu, mülkiyet ve toprağın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin vazgeçilmezi olduğunu vurguladı.
“Rumların toprak ve yerleşim birimlerimize yönelik istekleri stratejik bir çalışma ürünüdür” diyen Töre, Annan Planı’nda Rumlara bırakılan yerleşim yerleri ve toprakların bugün Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez alanlar olduğunu belirtti.
Töre açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Taşınmaz Mal Komisyonunun da Rumlara mal iadesi doğru değildir. Rumlar Güney’de kalan Türk mallarını istimlak ederken, istimlak dışındaki malları da vasilik altında tutarken, Kıbrıs Türk tarafının yasa yaparak Rumlara mal iadesi yanlıştır. Türkiye’yi, Türk ordusunu ve KKTC’yi suçlu ve işgalci gösteren uygulamaları durdurmalıyız. Kendi ayağımıza kurşun sıkan Taşınmaz Mal Yasası değişikliğe uğratılmalı veya süresi uzatılmamalıdır. Toplu takas ve tazminatlarla mal-mülk meselesi ele alınmalıdır”.
Töre, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Cumhuriyeti’nden kalan haklarıyla ilgili tazminatlarının savaşa sebep olan Rum Yönetimi ve Yunanistan tarafından ödenmesi gerektiğini belirtti.
Kıbrıs meselesinin, EOKA’nın, kilisenin, Rum liderlerinin ve Yunan hükümetlerinin ENOSİS ve Helenizm hayalleriyle çıktığını vurgulayan Töre, “Bu gerçekler varken kapsamlı bir anlaşma olmadan Rumlara mal iade etmek kabul edilemez” dedi.

 

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Son Güncelleme: 03.07.2018 15:12
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