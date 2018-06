Töre: ” Projelerimiz hazır… Çevreyi kirletenlerin tespiti için kamera yerleştirilecek”

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Değirmenlik Belediye Başkan Adayı İsmail Bozdağ Töre, her bölge için proje hazırladıklarını, çevreyi kirletenlerin tespiti için kameralar yerleştirmeyi öngördüklerini söyledi.



UBP Basın Bürosuna göre, Değirmenlik Belediye Başkan Adayı İsmail Bozdağ Töre katıldığı televizyon programında, belediye başkanlığının bir bayrak yarışı olduğunu ifade ederek, “göreve geldiğimizde bir tuğla da biz koyup ilerlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



Her bölge için proje hazırladıklarını belitten Töre, “Çukurova’da mesela dere yatağı var, istinaf duvarı istiyorlar. Balıkesir’e gittik, Balıkesir’den Erülkü çemberine kadar olan yolun asfaltlanması lazım. Bu yolu yaparsak rahatlama gelecek. Kırıkkale mandıralar yolu yine asfaltlanmalı, bazı yerlerde elektrik çekilmemiş, bunları çözeceğiz. Şu an yapılamayan yürüyüş yolu projesi var…Ercan- Erülkü refüjleri çiçek ve ağaçlandırılacak” dedi.



“SU İÇİN ATM CİNSİ CİHAZLAR GELECEK… ARAÇLAR YENİLENECEK”



Bozdağ Töre, köylerdeki en büyük sorunlardan birinin su olduğunu dile getirerek, akıllı su sayaçlarına geçildiğini ancak Belediye’ye bağlı 16 köyün sadece 4’ünde kredi yükleme cihazının bulunduğunu, su kredisi yüklemek için ATM türü, online çalışan cihazlar öngördüklerini ifade etti.



Belediye’nin gelirinin iyi olduğunu, borcunun olmadığını ifade eden Töre, gelirinin iyi olmasına rağmen araçların eski olduğunu, bunları yenileyeceklerini ve ek araçlar alacaklarını belirtti.





Töre, bölgeye çok amaçlı bir spor salonu ve konferans salonu inşa edilmesinin de projeleri arasında bulunduğunu ifade etti.Belediye’de disiplin sorununun bulunduğu ve bölgenin yeteri kadar temiz olmadığınısavunan Töre, çevreyi kirletmeye karşı ceza sisteminin olması gerektiğini, bu amaçla çeşitli yerlere kameralar konulmasını öngördüklerini belirtti.Töre, “Rum tarafına giden sigarayı dahi dışarı atmıyor ama ülkemizde atıyor. İlk başka ülkene saygı duyacaksın. Cezanın olmayışından dolayı bunlar oluyor. Mesela radarlara bakın, insanlar ceza yememek için yavaşlıyor. Biz bütün parklara kamera yerleştireceğiz. Köyün giriş çıkış ve belli noktalara kamera yerleştireceğiz. Yere çöp atana ceza kesilecek. Bu kameralar güvenliği de sağlamış olacak. Köye zarar verenleri önlemiş olacağız. Herkes kapısının önünü temizleyecek ki, köyümüz temiz olsun. Biz herkese süpürge hediye edelim, herkes evinin önünü süpürsün, biz de beldeyi süpürelim, hep birlikte beldemizi kalkındıralım” dedi.Töre, ayrıca,kimseye iş vaadinde bulunmadığını ve bulunmayacağını kaydetti.Töre, seçilmesi ve başkan olması halinde yaşlılar için berber istihdam edeceğini, yaşlı insanların evlerinin bahçelerini temizleyeceğini söyledi.