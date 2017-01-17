Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ocak 2017 Salı 16:55

Töre, 'Oyum Hayır'

Töre, 'Oyum Hayır'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Töre, 'Oyum Hayır'

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, denetleme işleviyle toplandı.

Genel Kurul’da ilk konuşmayı UBP Milletvekili Zorlu Töre, “Müzakereler ve Cenevre süreci” ile ilgili yaptı.

Töre, kapsamlı bir anlaşmanın 1960 yılında yapıldığını, Rumların 1960 anlaşmasını ENOSİS’e sıçrayan bir yol olarak gördüklerini söyledi.

Rumların ortaklık diye bir anlayışlarının kesinlikle olmadığını belirten Töre, “Kıbrıs adasının gerçek sahibi biziz, Kıbrıslı Türkler misafirdir” yaklaşımlarını devam ettirdiklerini kaydetti.

“Kıbrıs’ı kirleten de kana bulayan da Rumlardır” diyen Töre, Kıbrıslı Türklerin Rumların kendileriyle eşit statüde olması gerektiğini kabul ederken Rumların Kıbrıslı Türkleri eşit kabul etmediğini söyledi.

Cenevre görüşmelerine de değinen Töre, Cenevre’de sonuca gidecek bir tutum oluşmadığının kabul edilmesi gerektiğini belirterek Rumların katı tutumlarının sürdüğünü ifade etti.

“Cenevre’de sonuca gidecek bir ortam oluşmamasına rağmen ‘her şey tamamlandı, iş teknik heyetlere kaldı’ gibi bir izlenim yaratıldığını” savunan Töre, Cumhurbaşkanı’nın hâlâ bir hayal içerisinde olduğunu iddia etti.

Töre, Cumhurbaşkanı’nın toprak konusunda hiçbir somut açıklama yapmadığını belirterek, ortaya atılan haritalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Töre, mülkiyet konusunda da olasılıklarla ilgili bilgi verdi.

“OYUM HAYIR”

Kendi oyunun referanduma da referandumda da hayır olduğunu vurgulayan Töre, kendilerinin görevinin devleti korumak ve ülkeyi daha iyi bir noktaya taşımak olduğunu söyledi.

Töre, kendisinin de Atatürk’ün dediği gibi “Bağımsızlık benim de karakterimdir” diyerek, Türkiye’nin de KKTC’li vekillerin de böyle bir gidişata evet demeyeceğine inandığını belirtti.

Töre, “Devletimize sahip çıkalım daha iyi yönetelim” dedi.



 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATUN: "ANAVATAN'IN GARANTÖRLÜĞÜ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR" ATUN: "ANAVATAN'IN GARANTÖRLÜĞÜ KIRMIZI...
Dikkat! Yarın 6 Saat Elektrik Kesintisi Var Dikkat! Yarın 6 Saat Elektrik Kesintisi Var
DENKTAŞ: "GÜZELYURT'A HASTANE İHALESİNDEKİ GECİKME MÜTEAHHİTLERİN İÇ ÇEKİŞMESİNDEN KAYNAKLANDI" DENKTAŞ: "GÜZELYURT'A HASTANE İHALESİNDEKİ...
Ktams, Cezaevi Müdürü Çebiç'le Toplantı Yaptı Ktams, Cezaevi Müdürü Çebiç'le Toplantı...
Kaza Nedeni Bonzai Dalgası Kaza Nedeni Bonzai Dalgası
Turist Olarak Geldi, Adam Bıçakladı Turist Olarak Geldi, Adam Bıçakladı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

ATUN: "ANAVATAN'IN GARANTÖRLÜĞÜ...

Haberi Oku