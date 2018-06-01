Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Larnaka TMT Mücahitler Derneği’nin İskele’deki yeni binasının temel atma törenine katıldı.



Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, TMT Mücahitler Derneği’nin temsili olarak Mücahit kıyafetleriyle katıldığı törene Meclis Başkan Yardımcısı Töre yanında, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk ve Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı da katıldı.





Açıklamaya göre törende, TMT Mücahitler Derneği adına Asbaşkan Celal Bayar ve Şube Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu konuşma yaptı.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre törende, İskele TMT Mücahitler Derneği’ne Özgürlük Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktas’ın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün portrelerini hediye etti.