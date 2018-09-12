Töre, KTKA’yı Ziyaret Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nı (KTKA) ziyaret etti.



Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı’ndan verilen bilgiye göre, Töre, Lefkoşa Ortaköy’deki Alay Komutanlığı’nda yer alan ziyarette, KTKA Komutanı Albay Şükrü Güzel ile görüştü. Töre’ye ziyaret sırasında Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy da eşlik etti. Ziyaret kapsamında karargâh bahçesine zeytin fidanı dikildi ve karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.



Zeytin fidanı dikiminde konuşan Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, şunları söyledi:

“1959-60 Londra ve Zürih Antlaşmaları çerçevesinde 1878 yılında adadan ayrılan Osmanlı Türk ordusu Garanti ve İttifak Antlaşmasıyla Alay düzeyinde fiili olarak yeniden Kıbrıs’a geldi. Kıbrıs Türk Mukavemetçilerine ve Mücahitlerine en büyük morali veren Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı hasretimizi giderdi. Ulusal mücadelemize ve direnişimize güç kattı. 1963’ten 1974 yılına kadar en büyük güvencemiz oldu. Binbaşı İlhan ve çocukları barbarca o dönemde katledildiler. Rum radyosu biz Kıbrıslı Türklere ‘bekledim de gelmedin’ şarkılarını çaldılar, alay ettiler. Ama 20 Temmuz şafak vakti kahraman Türk ordusu hem Mücahitlerle hem de Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayıyla buluştu. Bugün bu topraklarda özgürüz güvencedeyiz. Kahraman Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayına ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerine minnettarız. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun artık Türk Askeri adadan ebediyen ayrılmayacaktır.”



