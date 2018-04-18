Töre: “KKTC’yi Ortadan Kaldırmaya, Garantileri Sonlandırmaya Yönelik..”

GUTERRES’İN TARAFLARA SUNDUĞU ÇERÇEVE BELGE…



Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’ın taraflara sunduğu çerçeve belgesinin “KKTC’yi ortadan kaldırmaya, garantileri sonlandırmaya yönelik Rum-Yunan çıkarlarına hizmet edecek bir belge olduğunu” kaydetti.



Töre, “Çözümün çerçevesini şekillendirecek bir belge olamaz” ifadesini kullandı.



“Kıbrıs Türk halkının ulusal direnişinin simgesi olan KKTC’nin varlığını tehlikeye sokacak çözüm önerileri asla dikkate alınmamalıdır” ifadesine yer veren Töre, devlete, ülkeye, topraklara, Anavatana sahip çıkma çağrısında bulundu.



