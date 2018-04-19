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TÖRE: “KKTC DİYE MİLLİ BİR DEVLETİMİZ VARSA BUNCA ŞEHİDİN SAYESİNDEDİR”

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.Ziyarette Töre’ye, UBP milletvekilleri Özdemir Berova, Aytaç Çaluda ve Ünal Üstel eşlik etti.Şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, ziyaretten onur duyduklarını söyledi.

TÖRE: “KKTC DİYE MİLLİ BİR DEVLETİMİZ VARSA BUNCA ŞEHİDİN SAYESİNDEDİR”

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.Ziyarette Töre’ye, UBP milletvekilleri Özdemir Berova, Aytaç Çaluda ve Ünal Üstel eşlik etti.Şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, ziyaretten onur duyduklarını söyledi.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:47
TÖRE: “KKTC DİYE MİLLİ BİR DEVLETİMİZ VARSA BUNCA ŞEHİDİN SAYESİNDEDİR”


TÖRE: “KKTC DİYE MİLLİ BİR DEVLETİMİZ VARSA BUNCA ŞEHİDİN SAYESİNDEDİR”
 Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.
Ziyarette Töre’ye, UBP milletvekilleri Özdemir Berova, Aytaç Çaluda ve Ünal Üstel eşlik etti.
Şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, ziyaretten onur duyduklarını söyledi.
Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, özgürlüğü ve egemenliği hak eden bir toplum olduklarını dile getirerek, “Şehitlerine sahip çıkmayan bir toplum, şehitlerinin boşa gitmesine sebep olur. Dolayısıyla bu aziz şehitlerimizin hatıralarına elbette sahip çıkacağız” dedi.
Şehitleri ve ailelerini unutmayacaklarını söyleyen Töre, şehitler sayesinde bugünlere gelindiğini kaydetti.
Şehitlerin canlarını, kanlarını bugünler için verdiklerini dile getiren Töre, “KKTC diye milli bir devletimiz varsa hiç şüphesiz bunca şehidin sayesindedir” dedi.

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Kıbrıs meselesini doğuran sebeplerin Rumların ENOSİS ve kilisenin Kıbrıs’ı Helenleştirme kavgası olduğunu söyleyen Töre, “Bizim bu kadar şehidi unutmamız söz konusu değildir. Onların hatıraları önünde saygıyla eğileceğiz. Derneğe her geldiğimizde içimiz hüzün dolar” şeklinde konuştu.
“DEVLETİNİZE SAHİP ÇIKACAKSINIZ VE ANAVATANIN YOLUNDAN AYRILMAYACAKSINIZ”
Geçmişini unutan halkların gelecekte yeni yanılgılara düşebileceklerini dile getiren Töre, “Bizim en büyük ulusal kazancımız KKTC devletinin kurtulmasıdır… Devletinize sahip çıkacaksınız ve Anavatanın yolundan ayrılmayacaksınız” dedi.
Töre ve heyeti, “özgürlük simgesi” olarak dernek bahçesine dikilmesi için Dernek Başkanı Benan’a zeytin fidesi de hediye etti.
Töre, Cumhuriyet Meclisi plaketini de hatıra olarak Benan’a takdim etti.


 

Son Güncelleme: 19.04.2018 17:41
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TöreşehitAileleriniZiyaretEtti
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