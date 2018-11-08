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Töre: “Kıbrıs Türk tarafı zihniyet değiştirip yeni bir yol haritası oluşturmalı”

Töre: “Kıbrıs Türk tarafı zihniyet değiştirip yeni bir yol haritası oluşturmalı”

08 Kasım 2018 Perşembe 14:01
Töre: “Kıbrıs Türk tarafı zihniyet değiştirip yeni bir yol haritası oluşturmalı”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, federasyon ve Birleşik Kıbrıs arayışları adı altında Kıbrıs Türk halkını azınlık ve etkisiz hale getirmek isteyen Rum zihniyeti karşısında Kıbrıs Türk tarafının zihniyet değiştirip yeni bir yol haritası oluşturması gerektiğini belirtti.
Yazılı bir açıklama yapan Töre, “Kıbrıs Türk halkı ve liderliği artık kendine gelmeli, federasyon isteğiyle daha fazla zorlamalar yaparak devletimize ve ulusal davamıza gölge düşürmemelidir” ifadelerini kullandı.
Töre şunları kaydetti:
“Rumların Helenizm davası bize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatma ve yüceltme sorumluluğu vermektedir. Siyasi eşitlik devletimize sahip çıkmakla olur. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine sahip çıkma vaktidir. Yaşasın Cumhuriyetimiz. ‘Ucu açık olmasın, ucu kapalı olsun’ tartışmaları yapılırken şimdide ‘merkezi ağırlıklı federasyon mu, kanatları daha güçlü federasyon mu olsun’ fikirsel tartışmaları devam ederken Rum zihniyetinin hiç değişmediği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kıbrıs Cumhuriyetini işgal eden Rumların denizlerdeki hak ve ortaklığımızı da gasp etmek için yoğun planları ve çalışmaları devam etmektedir. Federasyon ve Birleşik Kıbrıs arayışları adı altında Kıbrıs Türk halkını azınlık ve etkisiz hale getirmek isteyen Rum zihniyeti karşısında Kıbrıs Türk tarafı zihniyet değiştirip yeni bir yol haritası oluşturmalıdır”
Töre, federasyon ve Birleşik Kıbrıs arayışlarının Kıbrıs Türk halkına çok ciddi zaman kaybettirdiğini ifade etti.


 

Son Güncelleme: 08.11.2018 19:01
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