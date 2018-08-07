Töre: “Kaybedilen Canlarımız Belleklerimizde Canlı Canlı Yaşıyor”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “Şanlı Erenköy direnişinin ve 2. Mutlu Barış Harekâtının yıldönümüne yaklaştığımız bugünlerde, kaybedilen canlarımız, belleklerimizde canlı canlı yaşıyor” dedi.

Töre, yaptığı yazılı açıklamada şunları dile getirdi:

“Bu acılar toplumsal yaşamımızda ve özellikle Taşkentlilerde derin izler bırakmıştır. Şehitlerimize ve ailelerine olan sevgi-saygı ve şükranlarımızı ifade ederken Taşkent Kooperatifinde şehit ailelerinin uğradığı mağduriyet, haksızlık, adaletsizlik asla kabul edilemez. Şehit aileleri Taşkent Kooperatifinde mudi olamaz. Kooperatif Mukayyitler Birliği bu konuyu sürüncemede bırakamaz. Merkez Bankası, Bankalar Birliği bu gibi konularda derhal çözüm üretmelidir.”

Mevduatların sigortası bulunduğunu ama denetimlerde ihmal, hata ve kasıt olduğunun anlaşıldığını belirten Töre, soruşturmanın uzayıp uzayıp bitirilmediğini kaydetti.

Töre, “Taşkent ve Erenköy şehitlerini rahmetle anarken ulusal direnişimizde ve varoluş kavgamızda çok önemli yerleri olan şehit ve gazilerimize şükranlarımızı sunarım” dedi.

